Kitajska uvedla sankcije proti tajvanskim politikom

Tajvanski politiki in njihovi družinski člani ne smejo več potovati na celinsko Kitajsko, v Hongkong in Macao. Prepovedali so jim tudi poslovanje.

Kitajska je zaradi nedavnih obiskov ameriških politikov na Tajvanu uvedla sankcije proti sedmim tajvanskim politikom. Kot je danes poročala kitajska tiskovna agencija Xinhua, ti politiki in njihovi družinski člani ne smejo več potovati na celinsko Kitajsko, v Hongkong in Macao. Prepovedali so jim tudi poslovanje.

Med politiki, ki so jih prizadele sankcije, sta predstavnica Tajvana v ZDA Hsiao Bi-khim ter vodja skupine vladajoče stranke DPP v tajvanskem parlamentu Ker Chien-ming.

Po navedbah Pekinga, ki jih povzema nemška tiskovna agencija dpa, so politiki, proti katerim so uvedli sankcije, separatisti, ki so sodelovali in načrtno povzročili napetosti v Tajvanski ožini.

Peking je sankcije uvedel, potem ko je tajvanska predsednica Tsai Ing-wen v ponedeljek sprejela pet poslancev ameriškega kongresa. Pred dvema tednoma je za napetosti v odnosih med Kitajsko in Tajvanom poskrbel obisk predsednice ameriškega kongresa Nancy Pelosi na Tajvanu.

Zaradi obiska Pelosijeve so se zaostrili odnosi med Washingtonom in Pekingom, ki ima Tajvan za del kitajskega ozemlja. Kitajska je v odgovor tako na obisk Pelosijeve kot na obisk delegacije kongresa v Tajvanski ožini izvedla tudi vojaške vaje.

Tajvan ima lastno vlado od leta 1949, a Kitajska otok dojema kot del svojega ozemlja in ostro nasprotuje vsakršnim uradnim stikom med Taipeijem in drugimi državami.

