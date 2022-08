»V Ljubljani prevečkrat pozabljajo, da bi moralo biti Prekmurje enakovreden gradnik slovenske države«

Dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom

Danes je državni praznik, dan združitve prekmurskih Slovencev z matičnim narodom. Z njim se spominjamo množičnega ljudskega zborovanja v Beltincih 17. avgusta 1919, ko je po prvi svetovni vojni množica plebiscitarno podprla priključitev Prekmurja matični domovini.

Na tem zborovanju je vojska upravo nad Prekmurjem prepustila civilni oblasti. Jugoslovanska vojska je oblast v Prekmurju prevzela 12. avgusta 1919, potem ko so velesile po koncu prve svetovne vojne na pariški mirovni konferenci soglašale, da ta del ozemlja pripade Kraljevini Srbov, Hrvatov in Slovencev. Zunaj matične domovine pa so ostali Slovenci v Porabju.

Dan združitve prekmurskih Slovencev kot državni praznik, ki ni dela prost dan, praznujemo od leta 2006. Državne proslave so vsako peto leto, vmesne pa pripravljajo prekmurske občine.

Letošnja osrednja slovesnost je bila v torek v Črenšovcih. Slavnosti govornik, predsednik republike Borut Pahor, je med drugim dejal, da na mnoge stvari v sedanjem dogajanju nimamo odločilnega vpliva. Za eno stvar pa smo odgovorni popolnoma sami - za skrb za skupnost, narodno in državljansko. Ob tem je pozval, da skrbno premišljamo o naših ravnanjih, tako da bomo pripomogli k splošnemu občutku zaupanja v moč te naše skupnosti.

Marko Virag,

župan občine Beltinci

V nedeljo je bil proslava v Beltincih, kjer imajo v spomin na prelomni dogodek pred 103 leti 17. avgusta občinski praznik. Tamkajšnji župan Marko Virag si je v nagovoru zaželel, da bi bilo Prekmurje enakovreden gradnik slovenske države, na kar da v centru odločanja prevečkrat pozabljajo. "To se mora spremeniti, zato moramo biti še bolj odločni, še bolj razvojno povezani in še bolj glasni v boju za boljši jutri tako v naši občini kot v naši regiji," je povedal med drugim.

Slovesnost bo nocoj ob 20. uri tudi v Ljubljani, pripravlja jo Klub Prekmurcev v Ljubljani.

Kot običajno ob državnih praznikih bo v predsedniški palači danes dan odprtih vrat. Predsednik Pahor bo obiskovalce sprejel in nagovoril ob 11. uri, za tem pa bo v počastitev praznika krajša slovesnost. Predsednik bo obiskovalce sprejel tudi ob 12.30.

