»Naša demokracija je resnično napadena in ogrožena«

Liz Cheney, eno redkih republikanskih kongresnic, ki javno nasprotujejo Donaldu Trumpu, je na primarnih volitvah v zvezni državi Wyoming premagala Trumpova kandidatka Harriet Hageman

Ameriška kongresnica Liz Cheney, ena redkih republikanskih kongresnikov, ki javno nasprotujejo nekdanjemu predsedniku Donaldu Trumpu, je v torek na primarnih volitvah v zvezni državi Wyoming doživela poraz. Premagala jo je relativna politična novinka in kandidatka, ki jo podpira Trump, Harriet Hageman.

Republikanska nominacija na novembrskih kongresnih volitvah bo tako pripadla varovanki Trumpa, s čimer se bo ta kljub številnim preiskavam še utrdil v republikanski stranki, poroča francoska tiskovna agencija AFP. Hageman podpira teorijo, da so bile ameriške predsedniške volitve leta 2020 ukradene.

"Mislim, da smo republikanci, demokrati in neodvisni, ki globoko verjamemo v svobodo in nam je mar za ustavo in prihodnost države, dolžni to postaviti nad stranko."



Liz Cheney,

ameriška kongresnica

Cheney je po glasovanju dejala, da so ZDA prišle do točke, "ko je naša demokracija resnično napadena in ogrožena". "Naše delo še zdaleč ni končano," je dejala v govoru, v katerem je priznala poraz. Dodala je, da bi zlahka ostala kongresnica, če bi se strinjala z "lažmi predsednika Trumpa o volitvah 2020".

"Mislim, da smo republikanci, demokrati in neodvisni, ki globoko verjamemo v svobodo in nam je mar za ustavo in prihodnost države, dolžni to postaviti nad stranko," je opozorila.

56-letna Cheney je podpredsednica in ena od le dveh republikanskih članov kongresnega odbora, ki preiskuje napad na zvezni kongres 6. januarja lani, ko so Trumpovi privrženci skušali preprečiti, da bi kongres uradno razglasil demokrata Joeja Bidna za zmagovalca predsedniških volitev. Kongresnica se javno zavzema za kazenski pregon Trumpa.

Bila je tudi ena redkih republikancev, ki so glasovali za odstavitev Trumpa, in si že več kot leto dni prizadeva razbiti teorijo, da so bile volitve ukradene. Odkar je začela preiskovati Trumpa, je bila Cheney tarča številnih groženj s smrtjo in ne potuje več brez policijskega spremstva, poroča AFP.

Poraz hčerke nekdanjega ameriškega podpredsednika Dicka Cheneyja pomeni, da imata le dva od desetih republikanskih kongresnikov, ki so glasovali za Trumpovo ustavno obtožbo, možnost, da ohranita svoj sedež v predstavniškem domu. Vsi so bili tarča maščevalne kampanje, doslej pa so se štirje upokojili, štiri pa so premagali Trumpovi izbranci na primarnih volitvah, in sicer v zveznih državah Wyoming, Washington, Michigan in Južna Karolina, poroča britanski BBC.

Primarne volitve so v torek potekale tudi na Aljaski, kjer se je med tremi republikanci za kandidaturo za mesto v predstavniškem domu potegovala nekdanja podpredsedniška kandidatka Sarah Palin. Rezultati glasovanja bodo zaradi zapletenega sistema znani šele čez nekaj dni.

