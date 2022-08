»Stranke hočejo hitro dostavo, zato moramo voziti hitro. To je edini način, da sploh preživimo.«

Kurirke in kurirje Wolta in Glova bodo od sedaj naprej v občini Ljubljana označevali z identifikacijskimi številkami, ki jih bodo uporabljali za namene lažjega sankcioniranja kurirk in kurirjev v primeru neprimerne vožnje

Razmere dostavljavcev hrane v zadnjem času so se še poslabšale

© Gašper Lešnik

Župan občine Ljubljana, ki mesto podreja profitnim interesom in izkoriščevalske korporacije, ki ne zaposlujejo ljudi, za nevarnosti v prometu krivijo delavce_ke kurirje_ke!

Včerak, 16. 8., so na novinarski konferenci oznanili, da naj bi kurirke in kurirje Wolta in Glova od sedaj naprej v občini Ljubljana označevali z identifikacijskimi številkami, ki jih bodo uporabljali za namene lažjega sankcioniranja kurirk in kurirjev v primeru neprimerne vožnje. To je bil dogovor med županom Ljubljane Zoranom Jankovićem in slovenskima podružnicama korporacij Wolt in Glovo, saj bi bil v nasprotnem primeru v središču mesta za kurirke in kurirje prepovedan promet. Do tega predloga so prišli zato, ker naj bi se več meščanov in meščank Ljubljane po navedbah MOL pritoževalo nad vožnjo kurirk in kurirjev Wolta in Glova. Očitno pa je, da se ne zavedajo oz. se nočejo zavedati pogojev, ki pripeljejo do tega, da kurirke in kurirji kdaj res vozijo hitro, ali pa prekršijo kak cestno-prometni predpis.

"Vozimo hitro, ker moramo zaslužiti denar. Stranke hočejo hitro dostavo, in jaz moram voziti hitro, če želim dobiti dovolj naročil … to je edini način, da sploh preživim."



Kurir na ljubljanskih ulicah

Očitno je, da želijo župan ter Wolt in Glovo krivdo in odgovornost prenesti na kurirje in kurirke oz. delavce in delavke, namesto da bi sami prevzeli odgovornost za ustvarjanje pogojev, ki kurirje in kurirke silijo v kršitve cestno-prometnih predpisov. Izkoriščevalske korporacije svojim "poslovnim partnerjem" ne omogočajo dostojnega preživetja, brez da bi kurirji in kurirke pogosto tvegali svoja življenja na cestah. Če bi imeli dostojne pogoje za opravljanje svojega dela ne glede na to, koliko dostav s kakšnimi razdaljami opravijo, ne bi bili prisiljeni v hitenje na cesti.

Na drugi strani pa MOL z Jankovićem na čelu ne izboljšuje kolesarske infrastrukture. Vsi, ki živimo v Ljubljani, vemo, da kolesarska infrastruktura ni zadovoljiva za nikogar, ki se po mestu prevaža s kolesom, torej težava očitno ni v kurirjih in kurirkah. V Ljubljani se srečujemo s slabo kolesarsko infrastrukturo in neprimerno prometno vizijo, saj nas pri hoji in vožnji s kolesi ovirajo vrtovi lokalov, ki zasedajo javni prostor, številni turisti, ki poleti preplavijo mesto, reklamni objekti, ki ovirajo pešce_ke in kolesarje_ke ter nas hkrati na vsakem koraku spreminjajo v zgolj potrošnika_co korporacij. V Ljubljani je v bližnji prihodnosti načrtovanih več kot 10.000 novih parkirišč, hkrati pa imamo zaostal javni prevoz, ki je potreben posodobitve. Očitno je občina Ljubljana v prvi vrsti namenjena turistom, korporacijam, avtomobilom in dobičku, ne pa tistim, ki v njej bivamo in delamo.

Prekarni dostavljavci so preplavili tudi slovenska mesta

© Gašper Lešnik

Opozoriti želimo tudi na možnost zlorabe identifikacijskih številk, saj ni jasno, na podlagi česa točno bodo kurirji in kurirke sankcionirani v primeru prijave. Kako bodo pristojni zagotovili, da ne bo prihajalo do sankcij v primeru neupravičenih ali celo lažnih prijav? In na kakšni zakonski podlagi bodo sankcionirali prijavljene kršitve, za katere ne bo obstajalo dokazov, da so se res zgodile?

Zato zahtevamo, da namesto da se delavce in delavke žigosa s številkami kot živino, naj Wolt in Glovo uredita dostojne delovne pogoje in plačilo za vse, ki pri njih opravljajo delo. MOL pa naj poskrbi za dostojno bivanjsko okolje z urejeno kolesarsko infrastrukturo, ki bo prilagojena tistim, ki v Ljubljani bivamo in delamo. #namestoštevilkREWOLT

Izjava kurirja (vir: Facebook), ki dela na ljubljanskih ulicah: "Ko vozimo hrano za Wolt ali Glovo, nas ti ne smatrajo za zaposlene. Namesto tega nas kličejo "partnerji". To pomeni, da delamo preko s.p.-jev, študentskih napotnic ali d.o.o.-jev. Wolt in Glovo ne pokrivata naših stroškov, naših prispevkov in zavarovanja, ne pokrivata niti popravil naših vozil, niti našega bencina, niti prehrane. Če torej ne izpolnem dovolj naročil, da pokrijem te stroške, dejansko delam zastonj. [...] Resnica je torej preprosta: vozimo hitro, ker moramo zaslužiti denar. Stranke hočejo hitro dostavo, in jaz moram voziti hitro, če želim dobiti dovolj naročil … to je edini način, da sploh preživim."

Podpisniki izjave:

Sindikat Mladi plus

Zveza svobodnih sindikatov Slovenije

Sindikat delavcev prometa in zvez Slovenije

Sindikat delavcev gostinstva in trgovine Slovenije

Sindikat novinarjev Slovenije

Sindikat Glosa

Svobodni sindikat Slovenije

Ambasada Rog

Danes je nov dan, Inštitut za druga vprašanja

Avanta Largo