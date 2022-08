Lollobrigida vstopa v politiko

Italijanska filmska diva Gina Lollobrigida, ki je stara 95 let, je v pogovoru za italijanski časnik Corriere della Sera povedala, da se namerava na septembrskih parlamentarnih volitvah v Italiji potegovati za položaj senatorke.

V pogovoru za ponedeljkovo izdajo časnika je povedala, da je utrujena od poslušanja stalnih prepirov politikov, ki nikakor ne pridejo do bistva. Kandidirati namerava na kandidatni listi levih strank v Rimu, med katerimi so tudi komunisti, piše Corriere della Sera v svoji spletni izdaji.

V primeru izvolitve je Lollobrigida napovedala, da se bo borila za to, da bodo ljudje lahko odločali na več področjih, od zdravja do pravosodja. "Italija je v slabem stanju, želim narediti nekaj dobrega in pozitivnega," je povedala.

Gina Lollobrigida v zlatih časih

© Flickr

Lollobrigida velja za eno največjih div italijanskega filma. Ob drugih italijanskih igralkah, kot so Sophia Loren, Claudia Cardinale in Monica Vitti, je po drugi svetovni vojni dosegla svetovno slavo in bila med največjimi filmskimi zvezdami. Vrhunec filmske kariere je dosegla v 50. letih prejšnjega stoletja, ko je med drugim blestela v filmu Notredamski zvonar. Kasneje se je uveljavila tudi kot fotografinja in kiparka.

Za časnik Corriere della Sera je še povedala, da je pred odločitvijo govorila s svojim odvetnikom. Zaradi družinskega spora namreč na podlagi odločitve sodišča sama ne sme odločati o svojem premoženju, poroča nemška tiskovna agencija dpa.

V politiko je skušala vstopiti že leta 1999, ko je kandidirala za evropsko poslanko, a ni bila izvoljena. "To je bila izkušnja. V življenju lahko izgubiš in lahko zmagaš," je dejala Lollobrigida.

V Italiji bodo po nedavnem odstopu premierja Maria Draghija 25. septembra na predčasnih volitvah izbirali nov parlament, kandidatne liste pa morajo stranke predložiti do 21. avgusta. V javnomnenjskih anketah trenutno vodijo desne stranke Bratje Italije, Liga in Naprej Italija.