BiH: »Od Rusije pričakujemo, da se vzdrži kakršnihkoli izjav, ki ne prispevajo k miru«

V BiH so v torek po desetih letih znova prispeli nemški vojaki, ki bodo delovali v okviru mirovne misije EU v BiH (Eufor). Tudi v tej luči je rusko veleposlaništvo v Bosni in Hercegovini obtožilo Nato, da načrtuje okupacijo te države. Zunanja ministrica BiH Bisera Turković je njihove obtožbe obsodila in poudarila, da Nato ni nikakršen okupator.

V BiH so v torek prispeli prvi nemški vojaki, skupno naj bi jih tja prišlo 28. Nemčija želi z novimi vojaškimi silami med drugim zagotoviti okrepitve za Euforjevo operacijo Althea zaradi vse večjih političnih napetosti v BiH pred oktobrskimi splošnimi volitvami.

Rusko veleposlaništvo je ob tem v objavi na svoji strani na družbenem omrežju Facebook v torek zapisalo, da so opazili "vse več ugibanj" o usodi mirovne operacije Althea, ki nadzira varnost v tej državi in se v primeru potrebe vojno odzove.

"Videti je, da posamezne zahodne države, predvsem ZDA in Velika Britanija, pripravljajo teren za polzečo 'natoizacijo' BiH. Tega nikakor ne počnejo v interesu krepitve notranje varnosti BiH, ki, kot poudarjajo zahodnjaki sami, ni ogrožena, ampak zaradi geopolitične prevlade," piše v objavi.

"Od Ruske federacije, pa tudi od vseh držav, ki jamčijo za daytonski mirovni sporazum, pričakujemo, da se vzdrži kakršnihkoli izjav, ki ne prispevajo k miru in stabilnosti, vključno z omenjanjem neidentificiranih 'provokacij', ter pričakujemo, da podprejo delovanje države v skladu z ustavo in zakoni ter v interesu državljanov."



Dodali so, da "ne izključujejo provokacij, ki bodo dokazale 'slabost' Euforja, in potreb njegove zamenjave z okupatorskimi četami Nata".

Ocenili so še, da je stanje v BiH stabilno in da zato ni bilo potrebe, da Nemčija pošlje svoje vojake kot okrepitev Euforja, še posebej pa zavračajo sklicevanje na tveganja zaradi vojne v Ukrajini.

Na oblasti v BiH so naslovili poziv, naj ne sodelujejo v "nameščeni igri z označenimi kartami".

Turković je odgovorila, da Natove sile niso nikakršen okupator in da ima BiH pravico sprejemati svoje odločitve, tudi tiste, da postane članica zavezništva.

Mandat Euforja mora vsako leto podaljšati Varnostni svet Združenih narodov. Zahodne države se bojijo, da bi Rusija lahko konec leta izkoristila pravico do veta in blokirala podaljšanje misije.

Da bi zagotovili varnost v BiH, v Natu zato razvijajo načrte v primeru takšnega razpleta, ruska diplomacija pa je vse to opisala kot "propagandno galamo", katere končni cilje je privesti Nato v BiH.