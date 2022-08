Voditelj Nova24TV bo vodil Odmeve na TV Slovenija

Desant na nacionalki se nadaljuje

Luka Svetina in Uroš Urbanija v oddaji na Nova24TV

© Twitter

Prihod Uroša Urbanije na čelo nacionalkine televizije se odvija po vseh predvidevanjih tudi skozi agendo nastavljanja politično indoktriniranih novinarskih kadrov. Ne samo, da novi šef televizije grozi tedniku Mladina s sankcijami zaradi kritičnega zapisa v zadnjem uvodniku, istočasno pa tudi novinarki Eugeniji Carl z disciplinskim postopkom, v istem zamahu nemoteno potekajo novačenja iz ozkega preverjenega kroga propagandističnih trobil SDS, da bi tamkajšnji kadri našli nov domicil na javnem servisu. Predvsem se pričakuje migracijo iz okolja televizije in portala Nova24TV, s čimer se želi okrepiti politične vrste televizijcev nacionalke in obenem rešiti finančne težave, v katere se pogreza Janšev medijski imperij po odhodu nekaterih madžarskih lastnikov, ki očitno niso več tako motivirani investirati v državo velikega Orbanovega prijatelja in zaveznika.

Hkrati bo novinar Odmevov in portala Domovina

Zdaj je že jasno, da za voditelja Odmevov pripravljajo dolgoletnega novinarja in voditelja informativnih oddaj na Janševi Nova24TV, Luko Svetino. Ta je sicer pred meseci odšel na »bratski« portal in medij Domovina, ki sodi pod okrilje Toninove Nove Slovenije. Kot je danes pojasnil njegov odgovorni urednik Rok Čakš, tudi sam stalni gost Odmevov, Studia City, Dnevnika in informativnih oddaj na nacionalki, bo Svetina hkrati voditelj Odmevov in tudi oddaj na njegovem mediju: »Za konec zgolj še pojasnilo, da Svetina s tem, ko je sprejel delo voditelja Odmevov na TV Slovenija, ne odhaja tudi z Domovine. Je namreč, kot še marsikateri drugi delavec na RTV, samostojni novinar, ki ni vezan zgolj na enega naročnika. Tako ga boste na Domovini lahko brali in gledali tudi v prihodnje.«

Takšna situacija hkratnega angažmaja voditelja na dveh medijih bo sploh precedenčna in odpira vrsto dvomov. V zadnjih letih so novinarji in uredniki Domovine na nacionalki gostovali po izbiri Manice J. Ambrožič in njenih urednikov, kasneje Jadranke Rebernik. Ampak zdaj bodo zasedli kar novinarske pozicije.

Urednik Čakš se sicer v svojem besedilu pod škodoželjnim naslovom »Prodali so jim 54 Mladin, zdaj se bodo obrisali pod nosom: direktor TV SLO zaradi žalitev odpovedal naročnine« posmehuje situaciji pritiskov na tednik Mladina v podporo Urbaniji in na vse kriplje dokazuje, da je Svetina politično nevtralen novinar brez madeža, ki si zasluži tovrsten položaj. Le kdo bo odločno podprl nov novinarski transfer, če ne šef nastavljenega novega voditelja Odmevov?

Desant in uničenje brez zavor

Načrt prevzema ali uničenja nacionalke na Trstenjakovi se izpolnjuje po napovedih in očitno do bridkega konca, s prihodom Urbanije pridobiva na energičnosti in brezkompromisnosti, Janševa stranka pa ob asistenci svoje medijske mreže političnih propagandistov kaznuje pasivnost novinarskega kolektiva RTV Slovenija vsak dan znova. Ob tem je vztrajna, agresivna in brez posebnih zavor.

Intrigantno bo po novem spremljati dva voditelja Odmevov, Igorja E. Berganta in po novem Svetino. Prvi se je kot glavni komunikator stavkajočega novinarskega kolektiva informativnega programa na RTVS proslavil s svojim bizarnim vztrajanjem, da se v njegovi hiši ne dogaja prav nobena politizacija, ker je on pač ne vidi. Ne vemo, ali je šlo za preračunljiv profesionalni Verneinung, toda ni dvoma, da bo njegov svež kolega v oddaji posvojil enako stališče in se bosta potemtakem okoli tega vprašanja kar dobro razumela.

Ko se sprašujemo, kako se lahko pred očmi pozorne interne in zunanje javnosti sredi pogajanj stavkovnega odbora še dalje odvija neovirana demontaža javnega servisa in politični desant najbolj brutalne vrste, pač ne pozabimo, da je k tovrstnim premikom tudi sam kolektiv, več kot jasno neenoten in mlačen, prispeval svoj delež in bo zato moral prevzeti svojo odgovornost.

Migracija iz tovarn sovraštva

Po drugi strani zaposleni pasivno čakajo na politično rešitev v obliki novega zakona, ki še kar nekaj časa ne bo stopil v veljavo, kar je kot anemična drža avtokastriranega ceha usodno samo po sebi. Zaenkrat je videti, da utegne v tem času zaposlitev na RTV Slovenija najti še cela vrsta drugih propagandnih novinarjev iz »tovarn sovraštva«, kot Janševim medijskim laboratorijem ljubkovalno pravi velik del javnosti. Med njimi se pogosto omenjata Boris Tomašič in Aleksander Rant. Ironično je prvi direktor Nova24TV.

Nedvomno prihaja čas povečane intenzivnosti notranjih konfliktov, pa tudi nevarne brezbrižnosti, ki se je vzpostavila ob nizu kultnih oddaj. Zgolj en primer: proti hujskaškim in politično navijaškim Utripom, ki jih pripravlja Igor Pirkovič, nihče več niti ne protestira, še najmanj varuhinja pravic gledalcev in poslušalcev.

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem portalu IN MEDIA RES**