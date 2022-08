Janša mora stranki SD plačati 10.000 evrov odškodnine in se ji opravičiti

Neresnične izjave predsednika SDS o lastništvu stavbe na Levstikovi

Janez Janša, predsednik SDS, je ne sodišču ponovno izgubil

Višje sodišče v Celju je v celoti pritrdilo zamudni sodbi velenjskega okrajnega sodišča, ki je razsodila, da mora predsednik SDS Janez Janša stranki SD plačati 10.000 evrov odškodnine in se ji opravičiti zaradi njegovih javnih izjav, povezanih z lastništvom vile na Levstikovi 15 v Ljubljani, kjer ima SD svoj sedež.

Socialni demokrati bodo Janeza Janšo tudi pisno pozivali k izpolnitvi zdaj pravnomočne sodbe. Sodba ima po njihovih besedah velik pomen, saj "je višje sodišče še enkrat postavilo Janeza Janšo pred odgovornost za njegove lažnive izjave".

"Tudi višje sodišče je ugotovilo, da je Janša vedel za lažnivo vsebino svojih izjav, a jih je kljub temu zlonamerno objavljal. Janša s tem, ko ne prevzema sodnih pošiljk, kaže prezir do države in pravnega sistema. Natančno je vedel, da ga v pošti čaka tožba SD zaradi njegovih laži, saj smo vložitev tožbe takrat javno objavili," so v SD na spletni strani zapisali besede glavnega tajnika Dejana Levaniča.

Dejan Levanič,

glavni tajnik SD

SD je v začetku julija na Okrajnem sodišču v Velenju namreč vložila tožbo proti Janši zaradi njegovih javnih izjav, povezanih z lastništvom vile na Levstikovi 15 v Ljubljani, kjer ima SD svoj sedež. Tožbo je pripravila in vložila odvetniška pisarna Pirc Musar & Lemut Strle.

Okrajno sodišče v Velenju je konec oktobra lani izdalo zamudno sodbo in med drugim odločilo, da mora Janša na Twitterju objaviti naslednje opravičilo: "Tožena stranka, Ivan (Janez) Janša, se opravičujem tožeči stranki, stranki SD, za moje neresnične zapise na družbenem omrežju Twitter o tem, da SD posluje iz ukradene židovske vile na Levstikovi 15 v Ljubljani. Ta vila ni bila ukradena in je SD lastništvo na njej pridobila na zakonit način," so tedaj v sporočilu za javnost navedli v stranki SD. Janši so naložili tudi plačilo stroškov sodnega postopka.

Kot so tedaj še pojasnili v SD, je sodišče izdalo zamudno sodbo, ker Janša ni prevzel pošiljke sodišča in posledično v 30-dnevnem roku ni odgovoril na tožbo, pri tem pa je sodišče ugotovilo, da so izpolnjeni tudi drugi pogoji za izdajo zamudne sodbe. Sodišče je tožbenemu zahtevku ugodilo v celoti.

SD

Sodišče je tudi ugotovilo, da morajo politične stranke pokazati večjo stopnjo strpnosti do kritike, a da je Janša prestopil mejo spoštovanja pravic drugih, saj je vedoma in namerno zapisal neresnične žaljive trditve. Obravnavani tviti so po mnenju sodišča žaljivi že sami po sebi, ne glede na to, kdo bi jih zapisal, s kakšnim namenom in na koga se nanašajo. Kot še izhaja iz prvostopenjske sodbe, je sodišče ugotovilo, da je Janša sporne trditve objavil ob zavedanju, da njihova vsebina ni resnična ter da bo objavljena informacija doživela velik odziv javnosti.

Vila na Levstikovi 15 v Ljubljani, kjer je sedež stranke SD

Janša se je na sodbo pritožil, a s pritožbo torej ni uspel, s čimer je sodba postala pravnomočna.

Ob prvostopenjski sodbi je sicer Janša razburil zlasti sodno javnost, saj je v odzivu nanjo navedel, da "gre za prakso sodišča v Velenju, ki je napakirano s klientelistično paleto članov ali simpatizerjev Socialnih demokratov in ki izreka sodbe brez obravnav in brez možnosti obrambe". Na te besede se je odzvalo več sodnih institucij oziroma organizacij, tudi Vrhovno sodišče, Sodni svet in Sodniško društvo. Slednje je med drugim izpostavilo, da je izjava tedanjega premierja Janše "nedopustno omalovažujoča do sodnikov omenjenega sodišča oz. do sodišča kot temeljne institucije pravne države".