Rusija: »To je jasna manifestacija nacističnih politik«

Moskva napoveduje protiukrepe na morebitno prepoved vstopa ruskim turistom v EU

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu in ruski predsednik Vladimir Putin

© www.kremlin.ru

Ruski obrambni minister Sergej Šojgu je napovedal, da se bo Rusija na načrte v EU, da bi ruskim državljanom prenehali izdajati turistične vizume, odzvala z enakim ukrepom in bo prenehala izdajati vizume evropskim turistom. Te načrte, o katerih se vse glasneje razmišlja v EU, pa je označil za "nacistično politiko".

"Kar vidimo, je jasna manifestacija nacističnih politik, ko visoki evropski uradniki zagovarjajo rusofobno idejo, da bi preprečili vstop v države EU vsem ruskim državljanom," je po poročanju nemške tiskovne agencije dejal Šojgu.

Estonija, Latvija, Litva in Češka so se že odločile, da zaradi ruske agresije na Ukrajino prenehajo oz. omejijo izdajanje turističnih vizumov ruskim državljanom. Finska namerava izdajanje vizumov Rusom drastično omejiti s septembrom, podobno razmišljata tudi Poljska in Danska.

Hkrati se krepijo pozivi k sprejemu tega ukrepa na evropski ravni. O tem naj bi se konec meseca na neformalnem srečanju pogovarjali tudi zunanji ministri članic EU.

A enotnosti glede tega vprašanja zaenkrat ni. Predvsem Nemčija je hladna do te zamisli, ker da bi s tem kaznovali tudi tiste, ki niso nič krivi za dejanja Kremlja.

Šojgu je sicer grožnje, da se bo Rusija na dejanja evropskih držav odzvala z enakimi ukrepi, izrekel na prvem "mednarodnem antifašističnem kongresu", ki so ga pripravili v bližini Moskve. Kot uvodni govornik je ponovil razloge, zakaj da je Rusija morala napasti Ukrajino. Dejal je, da so "nacionalistične politike vodstva v Kijevu ob podpori Zahoda" že več let napadale rusko kulturo v Ukrajini, kar da predstavlja grožnjo ruski varnosti.