Skupne vojaške vaje ZDA in Južne Koreje

Ameriški predsednik Joe Biden in južnokorejski predsednik Yoon Suk-yeol

© Wikimedia Commons

ZDA in Južna Koreja sta danes v obdobju vse bolj zaostrenih napetosti na Korejskem polotoku začeli največje skupne vojaške vaje od leta 2018. V Seulu so potrdili, da so se vaje začele v skladu z načrtom, podrobnosti o številu sodelujočih vojakov in vojaški opremi pa niso razkrili.

ZDA so ključen zaveznik Južne Koreje na področju varnosti in imajo tam nameščenih približno 28.500 vojakov, ki naj bi državo ščitili pred sosednjo Severno Korejo. Washington in Seul že dolgo izvajata skupne vojaške vaje, za katere trdita, da so v celoti obrambne narave, a jih v Pjongjangu vidijo kot priprave na invazijo.

Tokratne vaje so prve v tovrstnem obsegu po več letih, v katerih so bile te okrnjene zaradi pandemije covida-19 in poskusih diplomatskega zbliževanja s Severno Korejo.

"Pomen teh skupnih vaj je obnova zavezništva med Južno Korejo in ZDA in okrepitev skupne obrambne drže," so danes ob začetku sporočili z južnokorejskega obrambnega ministrstva.

Podrobnosti o vajah, ki bodo trajale do 1. septembra, niso razkrili, običajno pa vključujejo terenske vaje, v katerih sodelujejo tako zračna plovila, ladje kot tanki in več deset tisoč vojakov, navaja francoska tiskovna agencija AFP.

Državi sta se minuli teden dogovorili o okrepitvi obsega vaj, ob čemer sta izpostavili večje število preizkusov raket, ki jih je v zadnjem času izvedla Severna Koreja.

Glede na ocene analitikov bi lahko Severna Koreja vaje izkoristila za dodatne preizkuse orožja.

Severna Koreja je letos izvedla že niz tovrstnih testiranj, s katerimi je v več primerih kršila sankcije Združenih narodov, vključno z izstrelitvijo medcelinske balistične rakete. Washington in Seul svarita tudi, da se izolirani režim pripravlja na svoj že sedmi jedrski poskus.

