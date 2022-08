Zavajanje Aleša Primca

Ni dokazov, da učenje o LGBTQ+ vpliva na spolno usmerjenost

Aleš Primc, borec za »prave družine«

© arhiv Mladine

Zgolj dejstvo, da otroci v šoli spoznavajo svet, v katerem živijo in katerega del so tudi osebe LGBTQ+, ne pomeni, da bodo razvili istospolno usmerjenost, je pojasnil profesor Roman Kuhar z ljubljanske filozofske fakultete.

Nekdanji vodja sektorja za demografijo na istoimenskem vladnem uradu in predsednik neparlamentarne stranke Glas za otroke in družine Aleš Primc je v intervjuju, ki ga je objavil portal tednika Demokracija, dejal, da zelo veliko, »po nekaterih podatkih celo 40 odstotkov otrok« zaradi učenja o LGBT-vsebinah v šoli razvije spolno usmerjenost oziroma identiteto LGBT.

V izjavi za Demokracijo se je Primc sicer skliceval na prispevek ameriškega portala Newsweek, ki je poročal, da se 30 odstotkov Američanov, rojenih med letoma 1984 in 2002, identificira kot LGBTQ+, med Američani, starimi od 18 do 24 let, pa je takih 39 odstotkov.

Primc je trdil, da otroci spolno usmerjenost oziroma identiteto LGBTQ+ razvijejo zaradi učenja o LGBTQ-vsebinah v šoli, toda raziskava, s katero je izjavo utemeljil, te povezave ni ne ugotovila ne omenila.

