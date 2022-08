Za brezplačna kosila osnovnošolcev

V Inštitutu 8. marec so v DZ vložili predloga zakonov o osnovni šoli in o šolski prehrani, s katerima želijo vsem osnovnošolcem zagotoviti brezplačna kosila

V Inštitutu 8. marec so v DZ vložili predloga zakonov o osnovni šoli in o šolski prehrani, s katerima želijo vsem osnovnošolcem zagotoviti brezplačna kosila. Del brezplačne osnovne šole bi morala biti tudi brezplačna kosila, so poudarili. Podpise bodo zbirali v okviru kampanje Za otroke gre, ki so jo označili za najlepšo kampanjo na svetu.

"Eden od razlogov za takšno odločitev je, da more biti osnovnošolsko izobraževanje skladno z zakonodajo brezplačno," je pred vložitvijo predlogov zakonov v DZ poudarila Mojca Lukan z inštituta. Ob tem je opozorila, da je osnovnošolsko izobraževanje v določenih delih kljub temu plačljivo, med drugim so plačljiva ravno kosila za otroke.

V inštitutu so po besedah direktorice Nike Kovač razmišljali, če bi uvedbo brezplačnih kosil predlagali zgolj za otroke iz socialno ogroženih družin, ali jih vzpostavili kot pravico za vse. Odločili so se za drugo možnost. "Ker se nam zdi pomembno, da zasledujemo cilj brezplačne osnovne šole in modelu nadomestka za prehrano pri redno zaposlenih - ta pripadajo vsem, ne glede na višino plače," je dejala. Brezplačna kosila za vse otroke so obljubljena tudi v koalicijski pogodbi, je spomnila.

Za vložitev predlogov zakonov so se odločili zaradi rezultatov ankete, ki so jo izvedli pred kratkim, je pojasnila Maja Koražija z inštituta. V njej so ljudi spraševali, kako se soočajo z vedno višjimi cenami goriva, hrane, najemnin, elektrike in drugih dobrin. "Veliko ljudi je pisalo, kako so še bolj potisnjeni v revščino," je izpostavila.

"Kot otrok ne razumeš, zakaj si drugačen, ne razumeš, zakaj imajo nekateri otroci stvari, ki jih tebi starši ne morejo nuditi."



Tanja Matijašević

Izkušnjo otrok iz materialno šibkejših družin v osnovnih šolah je predstavila Tanja Matijašević, ki ima tudi sama izkušnjo življenja v družini, ki se je zaradi finančne stiske težko prebijala iz meseca v mesec. "Kot otrok ne razumeš, zakaj si drugačen, ne razumeš, zakaj imajo nekateri otroci stvari, ki jih tebi starši ne morejo nuditi," je dejala in spomnila, da je brezplačna osnovna šola pravica vseh otrok. Meni, da v to pravico spada tudi brezplačna šolska prehrana.

Da bo predlog zakona obravnavan v DZ, morajo zbrati vsaj 5000 overjenih podpisov ljudi.

Podpise bodo zbirali v okviru kampanje Za otroke gre. Po besedah koordinatorke terenskih kampanj v inštitutu Alenke Kreč Bricelj bo kampanja potekala po ulicah mest in vasi. "Upamo, da bomo podpise začeli zbirati že septembra," je dodala.

Predlog spremenjenega zakona o šolski prehrani, ki predvideva uvedbo brezplačnih kosil in subvencioniranih malic za osnovnošolce in dijake, je junija v DZ sicer vložila tudi poslanska skupina SDS, a je DZ 1. julija predlog na izredni seji zavrnil.

V inštitutu so predlog zakona poslancev SDS sicer ocenili kot tehnično slabega, je pojasnila Kovač.