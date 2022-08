»Uroša Urbanijo ponovno pozivamo k odstopu«

Tudi v Društvu novinarjev Slovenije (DNS) kritični do pritiskov direktorja TV Slovenija Uroša Urbanije na voditelja in urednico TV Dnevnika

Uroš Urbanija, v času tretje Janševe vlade direktor Ukoma (Vladnega urada za komuniciranje), zdaj nagrajen s funkcijo direktorja TV Slovenija

© Luka Dakskobler

V Društvu novinarjev Slovenije (DNS) so kritični do zadnjih potez direktorja TV Slovenija Uroša Urbanije. Po njihovem mnenju je Urbanija urednici in voditelju TV Dnevnika posredno grozil mimo disciplinskih postopkov, ker da se zaveda, da nima pravno vzdržnih argumentov. Gre za nedopustno neformalno obliko pritiska, s katero želi vodstvo podrediti novinarje in urednike, menijo.

Kot so v Društvu novinarjev Slovenije (DNS) zapisali v današnjem sporočilu za javnost, so bili seznanjeni z dopisom, ki ga je Urbanija poslal odgovorni urednici Jadranki Rebernik in v katerem je voditelja TV Dnevnika Sašo Krajnca in urednico oddaje Vesno Pfeiffer obtožil, da sta brez kakršnih koli strokovnih podlag zagrešila "hudo programsko kršitev". Rebernik je zato pozval, "da z obema delavcema opravi pogovor in jima določi naloge, ki jih bosta lahko profesionalno opravljala".

V društvu ugotavljajo, da je direktor televizije s tem dopisom novinarju in urednici posredno grozil s premestitvijo in to mimo disciplinskih postopkov, v okviru katerih bi imela na voljo pravna sredstva za obrambo. "Menimo, da se za formalne postopke ni odločil ravno zato, ker se zaveda, da nima pravno vzdržnih argumentov zanje. Zato ocenjujemo, da gre za nedopustno neformalno obliko pritiska, s katero želi vodstvo TV Slovenija novinarje in urednike podrediti ter jih ustrahovati tako, da bodo svoje uredniške odločitve prilagodili željam in interesom vodstva," so zapisali.

"Kakršen koli poseg v status obeh novinarjev bomo razumeli kot hudo kršitev tako medijske kot delovnopravne zakonodaje."



DNS

Po statutu Radiotelevizije Slovenija ima direktor televizije široka pooblastila, tudi programska, vendar pa le, če ugotovi dejanske kršitve zoper načela javnosti, pluralnosti in neodvisnosti, so spomnili. Po mnenju DNS novinar in urednica s tem, ko sta gledalcem pojasnila, da je bil prispevek o uvodniku Mladine objavljen po naročilu Jadranke Rebernik, nista kršila nobenega od teh načel. V odgovoru na očitke direktorja sta namreč pojasnila, da ta prispevek ni bil objavljen v skladu z utečenimi protokoli in da avtorizacije za njegovo objavo ni dala Pfeifferjeva, ampak Jadranka Rebernik.

S tem pojasnilom sta po navedbah DNS branila načela, ki jih navaja statut, in ne kršila programskih standardov, kot navaja direktor. Gledalce sta le seznanila z dejstvom, direktor pa ni konkretno utemeljil, katere programske standarde ali člene Kodeksa novinarjev Slovenije naj bi kršila. Glede na to, da je na podlagi neutemeljenih očitkov posredno zahteval sankcije za novinarja, je po mnenju DNS prekoračil svoja pooblastila.

"Direktorja televizije zato znova opominjamo, da ni urednik ter da novinarska in uredniška avtonomija po medijski zakonodaji uživa zaščito. Prav tako ga ponovno pozivamo k odstopu."

Opozarjajo tudi, da se v skladu z zakonom o medijih novinarju ne sme odpovedati delovnega razmerja ali prekiniti sklenjene pogodbe z njim, zmanjšati plače, spremeniti statusa v uredništvu ali kako drugače poslabšati njegovega položaja zaradi izražanja mnenj in stališč, ki so v skladu s programsko zasnovo ter s profesionalnimi pravili, merili in standardi. "Kakršen koli poseg v status obeh novinarjev bomo razumeli kot hudo kršitev tako medijske kot delovnopravne zakonodaje," so še zapisali.

Odzvali so se tudi na potezo Urbanije, ki je naročil analizo povzemanja poročanja drugih medijev na RTV Slovenija. V DNS se sprašujejo, "ali direktor meni, da gre pri povzemanju za matematični problem usklajevanja vseh medijev ali pa za avtonomne uredniške odločitve, ki temeljijo na kriteriju relevantnosti objav v drugih medijih".

"Direktorja televizije zato znova opominjamo, da ni urednik ter da novinarska in uredniška avtonomija po medijski zakonodaji uživa zaščito. Prav tako ga ponovno pozivamo k odstopu," so v DNS še zapisali v sporočilu za javnost.