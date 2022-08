Med državami, ki jih je suša najhuje prizadela, tudi Slovenija in Hrvaška

Skoraj polovico Evrope ogroža suša

Med najhuje prizadetimi državami, kjer bo suša znatno zmanjšala letino poljščin, poročilo Skupnega raziskovalnega središča (JRC), znanstvene službe Evropske komisije, omenja tudi Slovenijo.

© Denis Sarkić / arhiv Mladine

Skoraj polovico Evrope ogroža suša, opozarja poročilo, ki ga je v ponedeljek objavilo Skupno raziskovalno središče (JRC), znanstvena služba Evropske komisije. Med najhuje prizadetimi državami oziroma regijami, kjer bo suša znatno zmanjšala letino poljščin, poročilo omenja tudi Slovenijo.

Kot piše v poročilu, so na 47 odstotkih ozemlja Evrope dosegli opozorilne vrednosti za sušo, v 17 odstotkih regij, ki jih obravnava dokument, pa so v polni pripravljenosti.

Države oz. regije, ki jih je suša najhuje prizadela, so Španija, Francija, osrednja in severna Italija, osrednja Nemčija, Madžarska, Romunija, Slovenija in Hrvaška.

Na teh območjih se že dlje časa soočajo s pomanjkanjem dežja, poleg tega so bile v času cvetenja in zorenja pridelkov še visoke temperature oz. vročinski valovi, kar ima za posledico zmanjšanje letine, ugotavlja JRC. Ob tem navaja, da bodo še posebej prizadete letine koruze, soje in sončnic.

Znanstveniki napovedujejo, da se bodo na zahodu evrosredozemske regije z višjimi temperaturami in manj padavinami kot običajno najverjetneje soočali do novembra.

V preostanku Evrope, ki ga je tudi že prizadela suša, so pogoji stabilni.

Dodajajo, da so nedavne padavine sredi avgusta na nekaterih območjih omilile sušo, da pa so jih marsikje spremljale nevihte, ki so zmanjšale ali izničile blagodejen učinek dežja.