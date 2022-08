»Vodstvo UKC Ljubljana nima več podpore ministrstva, generalni direktor bi moral odstopiti«

Po mnenju ministra za zdravje Danijela Bešiča Loredana bi generalni direktor osrednje slovenske bolnišnice Jože Golobič takoj odstopiti. Med glavnimi očitki so slabi poslovni rezultati in številni zamujeni roki.

Minister za zdravje v Golobovi vladi Danijel Bešič Loredan

Vodstvo Univerzitetnega kliničnega centra (UKC) Ljubljana ne uživa več podpore ministrstva za zdravje. Po mnenju ministra Danijela Bešiča Loredana bi generalni direktor osrednje slovenske bolnišnice Jože Golobič moral takoj odstopiti in prevzeti odgovornost. Med glavnimi očitki vodstvu so slabi poslovni rezultati in številni zamujeni roki.

"Podatki so izjemno slabi. Upravljanje in vodenje največje zdravstvene ustanove je po moji oceni in tudi po oceni predsednika vlade izpod kritike. Naša odgovornost je, da tukaj na tem mestu odreagiramo," je na današnji novinarski konferenci poudaril minister.

Kot je pojasnil, je zdaj na potezi svet zavoda. Z vsem je seznanjena tudi nova predsednica sveta bolnišnice Irma Gubanec. Minister meni, da bo v naslednjih 14 dneh "potegnjena poteza, taka kot mora biti".

Za zdaj imena, ki bi ga postavili na čelo ljubljanskega UKC, še nimajo, je minister pojasnil v odgovoru na novinarsko vprašanje.

Golobič je vodenje ljubljanskega UKC s polnim mandatom prevzel v začetku decembra lansko leto. Pred tem je bolnišnico slabo leto vodil kot vršilec dolžnosti, potem ko je nekdanji direktor Janez Poklukar prevzel vodenje zdravstvenega resorja v času vlade Janeza Janše.