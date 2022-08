Urbanija naj nemudoma odstopi s položaja, za katerega ni primeren

Izjava Aktiva MMC in podpora novinarskima kolegoma v informativnem programu

Direktor TV Slovenija Uroš Urbanija, ki je v času tretje Janševe vlade vodil Ukom

V Aktivu MMC RTV Slovenija izražamo polno solidarnost s kolegoma v informativnem programu televizije Sašo Krajncem in Vesno Pfeiffer. Njuno pojasnilo o zapletu glede objave nenapovedanega prispevka o odzivu direktorja televizije Uroša Urbanije na zapis v Mladini je prepričljivo in celovito, medtem ko izjavo Urbanije, da kolega nista kos delu, ki ga opravljata, ocenjujemo kot poskus ustrahovanja in izraz posmeha njima, zavodu in javnosti.

Direktorjev povsem neutemeljen očitek, da sta kolega zagrešila "hudo programsko kršitev", je nesprejemljiv, njegov poziv odgovorni urednici informativnega programa Jadranki Rebernik, naj kolegoma "določi naloge, ki jih bosta lahko profesionalno opravljala", pa dojemamo kot nedopusten poseg v delo uredništva, ki bi ga morala zavrniti že sama odgovorna urednica, ta pa tudi sama ne uživa podpore kolektiva, ki naj bi ga vodila.

Ob tem v Aktivu MMC opozarjamo, da je nov pritisk Urbanije zgolj zadnji v nizu pritiskov na zaposlene na javni radioteleviziji, predvsem v televizijskem informativnem programu in na spletnem portalu, ki jih izvajajo vodstveni kadri, nastavljeni v času prejšnje vlade oziroma s pomočjo nekdanji vladajoči stranki naklonjenega programskega sveta in generalnega direktorja Andreja Graha Whatmougha.

Zato se pridružujemo pozivom, naj Uroš Urbanija nemudoma odstopi s položaja, za katerega ni primeren tako zaradi svojega nedavnega političnega delovanja kot nerazumevanja lastnih pristojnosti in metod dela na položaju direktorja javne televizije.