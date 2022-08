Voditelja TV Dnevnika ob koncu oddaje v živo podprli novinarski kolegi

Saši Krajncu, ki je danes vodil Dnevnik, so ob koncu oddaje v živo kolegi iz informativnega programa TV Slovenija prišli izrazit podporo tudi v studio

TV voditelj ob koncu oddaje obkrožen z novinarskimi kolegi

© RTVSLO

Aktiv novinarjev informativnega programa TV Slovenija brezpogojno podpira urednico in voditelja osrednjih informativnih oddaj Vesno Pfeiffer in Sašo Krajnca in nasprotuje vsakršnim pritiskom na zaposlene, so zapisali. Zavračajo trditev, da urednica in voditelj nista sposobna hitrih odzivov, saj njihove izkušnje z njima in bogat arhiv dokazujejo nasprotno.

Kot so dodali v sporočilu za javnost, sta oba avtorja številnih odmevnih oddaj v živo in nepogrešljiv člen dnevnega pogona informativnega programa na Televiziji Slovenija (TVS). Saši Krajncu, ki je danes vodil Dnevnik, so ob koncu oddaje v živo kolegi iz informativnega programa TVS prišli izrazit podporo tudi v studio.

Aktiv je o svojem stališču že v ponedeljek, ko je bil obveščen o vsebini dopisa direktorja TVS Uroša Urbanije, obvestil vodstvo in vse vpletene.

Podpora novinarskih kolegov Saši Krajncu ob koncu informativne oddaje TV Dnevnik

© RTVSLO

V primeru prispevka v Dnevniku, ki je navzkrižno napovedoval Panoramo, o temi pa sta bila urednica in voditelj prvič obveščena manj kot uro pred začetkom oddaje, po oceni aktiva ni šlo za izredni dogodek.

"Prispevek, ki je zamenjal napovedanega, se je pripravljal več ur, zato bi morala biti o njem obveščena. Sama tema prispevka je bila relevantna, a urednica ni mogla opraviti svojega uredniškega dela," so zapisali. Dodali so, da besedilo prispevka tudi do ponedeljka ni bilo vneseno v sistem, kot je to nujno že zaradi gluhonemih.

Opozorili so tudi, da prispevek, ki je najavljal vsebino oddaje Panorama, ni bil objavljen v nobeni od Panoram do zdaj.

"V Dnevniku moramo po odločitvi vodstva Televizije Slovenija med delovniki objaviti prispevek uredništva oddaje Panorama, kot napoved oddaje in vabilo, da si Panoramo gledalci ogledajo. O temi prispevka se zjutraj dogovorita urednik Dnevnika in urednik oddaje Panorama. Za tisti dan so se dogovorili za prispevek o covidnih testih v lekarnah. Tak je bil tudi naslov prispevka na planu Dnevnika. Kot je znano, je bila vsebina povsem drugačna in o tem ustvarjalci Dnevnika nismo bili obveščeni. Urednica Dnevnika pa je tisti popoldan dobila elektronsko sporočilo Jadranke Rebernik, da bo teme za prispevke iz Panorame za Dnevnik odslej določala sama. To je bilo edino sporočilo. O spremembi teme za ta dan ne duha ne sluha. Prispevek, ki je bil nato objavljen v Dnevniku, ni bil objavljen v Panorami. Ker se avtor prispevka ni oglasil v desku, smo ga poklicali ob 18.03. Začuden je povedal, da je tema druga, uvodnik v Mladini, in je bil začuden, da urednice o tem nihče ni obvestil. Urednica pri prispevku ni imela možnosti, da bi opravila svoje uredniško delo. Ker čutiva izredno odgovornost do gledalcev in spoštujeva standarde novinarske in uredniške etike, sva sporočila, da je prispevek objavljen po navodilu Jadranke Rebernik."



Pfeiffer in Krajnc o tem, kaj se je dogajalo pred TV Dnevnikom

Da bi se izognili podobnim zapletom, so predlagali, da se v prihodnje v pasici, ki najavlja oddajo, navede tistega, ki bo temo izbral in prispevek uredil. "Sicer se lahko primer ponovi," menijo v aktivu.

Vse odgovorne so pozvali k jasni in ažurni komunikaciji, "saj razni zagovori prej prispevajo k poslabšanju kot k umiritvi razmer, dopise te vrste pa je mogoče brati kot pritisk na zaposlene".

Od urednice informativnega programa Jadranke Rebernik pa pričakujejo, da ukrepa, kot je prav, in zaposlene zaščiti.

Urbanija namreč od Jadranke Rebernik zaradi napovedi prispevka o "odpovedi poslovanja sodelovanja z Mladino" pričakuje, da bo Krajncu in Pfeiffer določila drugačne naloge, "ki jih bosta lahko profesionalno opravljala". Omenjena ustvarjalca večerne dnevnoinformativne oddaje na TVS sta se po mnenju Urbanije med oddajo minuli teden "znašla v stiski", ki ji nista bila kos. Krajnc je namreč pri napovedi prispevka o Urbanijevi odločitvi za "prekinitev poslovnega sodelovanja z Mladino" dejal, da prispevek objavljajo po izrecnem navodilu Jadranke Rebernik.

VIDEOPOSNETEK PODPORE TV VODITELJU SAŠI KRAJNCU SI LAHKO OGLEDATE NA TEJ SPLETNI POVEZAVI (ARHIV RTVSLO) >>