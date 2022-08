Unescova nagrada za mir Angeli Merkel

Nekdanja nemška kanclerka Angela je nagrado pejela za svoja prizadevanja za sprejem beguncev med begunsko krizo leta 2015

Angela Merkel

© Alexaneder Kurz / Flickr

Nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel je za svoja prizadevanja za sprejem beguncev med begunsko krizo leta 2015 prejela Unescovo nagrado za mir, poroča nemška tiskovna agencija dpa. Merkel je med begunsko krizo sprejela odločitev, da Nemčija sprejme več kot 1,2 milijona beguncev.

"Celotno žirijo je ganila njena pogumna odločitev leta 2015, da sprejme več kot 1,2 milijona beguncev, zlasti iz Sirije, Iraka, Afganistana in Eritreje. To je dediščina, ki jo je zapustila," je dejal predsednik žirije in Nobelov nagrajenec za mir za leto 2018 Denis Mukwege.

Prizadevanja Merklove je pohvalila tudi generalna direktorica Unesca Audrey Azoulay. "Pri vzpostavljanju miru je treba odpreti vrata tistim, ki trpijo," je dejala. Odločitev žirije pa je po njenih besedah opomin, da je sprejemanje migrantov in beguncev ključnega pomena.

Nagrada, ki se uradno imenuje Felix Houphouet-Boigny - Unescova nagrada za mir, je poimenovana po nekdanjem predsedniku Slonokoščene obale. Od leta 1989 jo podeljujejo posameznikom, organizacijam ali ustanovam, ki so pomembno prispevali k spodbujanju, raziskovanju, varovanju ali ohranjanju miru.