Ukrajina danes obeležuje dan neodvisnosti

Leta 1991 se je država osamosvojila od nekdanje Sovjetske zveze

V Ukrajini danes obeležujejo 31. dan neodvisnosti, potem ko se je država leta 1991 osamosvojila od nekdanje Sovjetske zveze. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je ob tem v luči ruske invazije v svojem nagovoru obljubil, da se bodo "borili do konca", z vsega sveta pa se vrstijo čestitke in izrazi podpore Ukrajini.

V svojem rednem nočnem nagovoru je ukrajinski predsednik dejal, da Ukrajina praznuje "dan svoje zastave", medtem ko se "bori proti najhujši grožnji svoji državnosti", poroča britanski BBC. Danes sicer mineva natanko pol leta, odkar je Rusija začela invazijo na Ukrajino.

V današnjem govoru ob dnevu neodvisnosti je nato Zelenski obljubil, da se bo njegova država proti ruski invaziji borila do konca in da ne bo "nobenega popuščanja ali kompromisa". "Ne zanima nas, kakšno vojsko imate, skrbi nas le naša zemlja. Zanjo se bomo borili do konca," je dodal.

Pred tem je predstavil tudi nekatere dejavnosti, ki jih ukrajinske oblasti načrtujejo ob državnem prazniku, vključno s podelitvijo priznanj ljudem "iz vseh družbenih slojev", ki so pomagali pri vojnih prizadevanjih. Znova je posvaril tudi pred možnostjo ruskih napadov.

"Zavedati se moramo, da so danes možne grozljive ruske provokacije in brutalni napadi. Ukrajinske oborožene sile in naša obveščevalna služba bodo storile vse, da bi zaščitile ljudi," je dejal ukrajinski predsednik. Ljudi je pozval, naj upoštevajo varnostna pravila, ki veljajo v večjih mestih, kot sta Kijev in Harkov, vključno s policijsko uro.

Na dan neodvisnosti se je v središču Kijeva sicer običajno odvila množična vojaška parada, danes pa so na glavni ulici namesto ukrajinskih tankov na ogled uničena ali zasežena vozila ruske vojske. Praznovanj ne bo.

Medtem se ob ukrajinskem prazniku z vsega sveta vrstijo čestitke in izrazi podpore državi ob ruski agresiji. Med drugim so čestitke Ukrajini izrazili tudi na slovenskem zunanjem ministrstvu.

"Iskrene čestitke Ukrajini in pogumnim Ukrajincem ob dnevu neodvisnosti. Obe državi sta zavezani nadaljnji krepitvi prijateljskih vezi v korist obeh narodov. Slovenija v teh težkih časih podpira Ukrajino," so zapisali na Twitterju.

Podporo "pogumnim in močnim Ukrajincem" je na Twitterju izrazila tudi predsednica Evropskega parlamenta Roberta Metsola, ki je dodala, da je pomen letošnjega ukrajinskega dneva neodvisnosti večji kot kdaj koli prej, nemški kancler Olaf Scholz pa je ob objavi video nagovora zapisal, da Ukrajina "že šest mesecev pogumno brani svojo neodvisnost", in državi prav tako čestital ob prazniku.

Ukrajini so ob dnevu neodvisnosti na Twitterju med drugim čestitali tudi Evropska komisija, avstrijsko zunanje ministrstvo, finska premierka Sanna Marin in številni drugi voditelji in institucije. Ukrajinsko zunanje ministrstvo pa je objavilo zahvalo, poziv k boju za svobodo in videoposnetek, na katerem po različnih koncih sveta plapola ukrajinska modro-rumena zastava.

