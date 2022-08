Japonska razmišlja o gradnji jedrskih reaktorjev nove generacije

O povratku k jedrski energiji razmišlja predvsem v luči občutnega skoka stroškov uvoza električne energije, ki je posledica vojne v Ukrajini

Jedrsko katastrofo v elektrarni Fukušima, ki predstavlja najhujši tovrstni dogodek po Černobilu.

© Flickr

Japonska razmišlja o gradnji jedrskih reaktorjev nove generacije, je danes povedal japonski premier Fumio Kishida. Ob tem premleva tudi vključitev več jedrskih elektrarn v omrežje in podaljšanje življenjske dobe reaktorjev, če bo varnost to dopuščala, je predsednik vlade pojasnil na srečanju na temo energetske politike.

Japonska vlada o povratku k jedrski energiji razmišlja predvsem v luči občutnega skoka stroškov uvoza električne energije, ki je posledica vojne v Ukrajini, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Ker je "ruska invazija na Ukrajino močno spremenila energetsko pokrajino", mora "Japonska imeti v mislih potencialne krizne scenarije v prihodnosti", je posvaril Kishida.

"Kar zadeva jedrske elektrarne, si bo vlada poleg zagotavljanja delovanja 10 reaktorjev, ki so vnovič priklopljeni v sistem, prizadevala narediti vse, kar je potrebno za ponovni zagon ostalih reaktorjev, ki so varni po oceni pristojne državne jedrske službe," je napovedal.

Ob tem je pozval k premisleku o "izgradnji jedrskih reaktorjev naslednje generacije, opremljenih z novimi varnostnimi mehanizmi", pa tudi o "čim večji uporabi obstoječih jedrskih elektrarn". Konkretnih zaključkov stroke si želi do konca letošnjega leta.

"Kar zadeva jedrske elektrarne, si bo vlada poleg zagotavljanja delovanja 10 reaktorjev, ki so vnovič priklopljeni v sistem, prizadevala narediti vse, kar je potrebno za ponovni zagon ostalih reaktorjev, ki so varni po oceni pristojne državne jedrske službe."



Fumio Kishida,

japonski premier

Japonska, ki si želi do leta 2050 postati ogljično nevtralna država, se je tako kot mnoge druge države po začetku ruske invazije na Ukrajino pred šestimi meseci znašla v stiski pri oskrbi z energijo. Poleg tega se je tudi ta država poleti borila z rekordnimi temperaturami, zaradi česar so oblasti prebivalce pozivale, naj varčujejo z elektriko, kjer je to mogoče.

Jedrska energija pa tam ostaja občutljivo, celo kontroverzno vprašanje, potem ko je cunami marca 2011 povzročil jedrsko katastrofo v elektrarni Fukušima, ki predstavlja najhujši tovrstni dogodek po Černobilu.

Tokio je tedaj odredil zaprtje mnogih jedrskih reaktorjev, skupaj 33 pa jih je zdaj ponovno delujočih, četudi ne skozi celotno leto, zaradi česar je država močno odvisna od uvoza fosilnih goriv. Pristojni regulator je odobril zagon še sedmih reaktorjev, kar pa je trčilo na nasprotovanje lokalnih skupnosti.