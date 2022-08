Policista ne bosta obtožena zaradi streljanja na temnopoltega Raysharda Brooksa

Rayshard Brooks je bil ustreljen 12. junija 2020 v Atlanti po spopadu s policistoma Garrettom Rolfeom in njegovim partnerjem Devinom Brosnanom

Policista ne bosta obtožena zaradi streljanja na temnopoltega Raysharda Brooksa, ki je bil ubit leta 2020, je v torek dejal izvršni direktor Sveta tožilcev zvezne države Georgie Pete Skandalakis. V drugem odmevnem primeru pa je nekdanja detektivka priznala, da je posredovala lažne informacije, ki so privedle do racije in smrti Breonne Taylor.

27-letni Rayshard Brooks je bil ustreljen 12. junija 2020 v Atlanti po spopadu s policistoma Garrettom Rolfeom in njegovim partnerjem Devinom Brosnanom. Do incidenta je prišlo, ko sta se policista odzvala na obvestilo, da moški za restavracijo s hitro prehrano Wendy's spi v svojem avtomobilu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V interakciji, ki je bila večinoma mirna, sta policista Brooksu odredila preizkus alkoholiziranosti in ga, ko je bil pozitiven, želela aretirati zaradi vožnje pod vplivom alkohola. Po kratkem prerivanju je Brooks pobegnil, kmalu za tem pa ga je Rolfe dvakrat ustrelil v hrbet.

Do Brooksove smrti je prišlo manj kot mesec dni po umoru Georgea Floyda, 46-letnega temnopoltega moškega, ki ga je policija ubila v Minneapolisu in s tem podžgala proteste po vsej državi proti policijski brutalnosti in rasni diskriminaciji.

"Ali je bilo glede na hitro spreminjajoče se okoliščine objektivno upravičeno, da je Rolfe uporabil smrtonosno silo? Sklepamo, da je bilo," je dejal Skandalakis in dodal, da bodo obtožbe proti policistoma zavrnjene.

Odvetnik Brooksove družine Chris Stewart pa je medtem na novinarski konferenci povedal, da so zaradi odločitve "zlomljeni in zmedeni", ter da bodo z bojem nadaljevali.

V drugem podobnem odmevnem primeru je nekdanja detektivka Kelly Goodlett iz Louisvilla v torek priznala, da je posredovala lažne informacije za pridobitev sodnega naloga za preiskavo na domu Breonne Taylor, ki je privedla do racije leta 2020, v kateri je bila temnopolta ženska ubita.

Goodlettovi sedaj grozi do pet let zapora, denarna kazen v višini 250.000 dolarjev in tri leta pogojne zaporne kazni, piše v sporazumu o priznanju krivde.

Do racije je sicer prišlo 13. marca 2020, ko sta 26-letna Taylor in njen fant Kenneth Walker spala v njenem stanovanju. Okoli polnoči sta zaslišala hrup pred vrati, Walker pa je v prepričanju, da gre za vlom, streljal s pištolo in ranil enega policista.

Policisti, ki so pridobili sporni nalog za racijo, so nato izstrelili več kot 30 nabojev in ubili Breonno Taylor. Mesto Louisville je septembra 2020 z njeno družino sklenilo poravnavo v višini 12 milijonov dolarjev.

