Macron: »Že nekaj let živimo konec tega, kar bi lahko imenovali izobilje«

Francoski predsednik je danes Francoze posvaril, da se začenja novo obdobje, ko bo konec izobilja in brezskrbnosti

Francoski predsednik Emmanuel Macron

© Remi Jouan / Wikimedia Commons

Francoski predsednik Emmanuel Macron je danes Francoze posvaril, da se začenja novo obdobje, ko bo konec izobilja in brezskrbnosti in se bo treba čemu tudi odpovedati. "Priča smo veliki spremembi," je dejal in izpostavil dve veliki krizi, vojno v Ukrajini in sušo.

Macron je nagovoril ministre svoje vlade ob koncu počitnic, njegov nagovor pa so izjemoma prenašali tudi po televiziji, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Vojna v Ukrajini je tudi v Franciji vodila v zvišanje cen življenjskih potrebščin, iztekajoče se poletje pa so zaznamovali vročina, suša in obsežni gozdni požari.

"Že nekaj let živimo konec tega, kar bi lahko imenovali izobilje. Konec neomejenih količin denarja, izdelkov, tehnologij, ki so nam ves čas na razpolago," je dejal Macron in opozoril, da bo treba, če želimo obvarovati sedanji sistem, ki temelji na svobodi, tudi kaj žrtvovati.

"To, o čemer govorim - konec izobilja, brezskrbnosti, konec prepričanja, da so nekatere stvari samoumevne - je točka preloma, ki lahko pri ljudeh sproži veliko strahu," je še dejal francoski predsednik in ministre pozval, naj bodo v komuniciranju z javnostjo jasni, a ne katastrofični.

V luči krepitve iliberalnih in avtoritarnih režimov je ministre pozval še, naj ostanejo kredibilni in naj ne zapadejo v demagogijo.

Vlada s premierko Elisabeth Borne na čelu se je danes sestala na prvi seji po tritedenskih počitnicah. Pred prihajajočo jesenjo, ki jo bosta po pričakovanjih zaznamovali energetska kriza in visoka inflacija, naj bi obravnavala prednostne naloge v prihodnjih mesecih.

Vlada se, potem ko je na junijskih parlamentarnih volitvah Macronova stranka izgubila absolutno večino v francoski narodni skupščini, utegne soočiti s precej težavami pri iskanju podpore za zakonodajne predloge.

Pomemben preizkus zanjo bo glasovanje o proračunu za prihodnje leto, med nalogami, ki so pred njo, so še reforma pokojninskega sistema, kjer se bo vlada soočila tako z nasprotovanjem opozicije kot tudi sindikatov, ter sprejetje novega zakona o pomoči za brezposelne, ki naj bi dostop do pomoči precej omejil.

Obsežni požari po vsej Franciji ter suša so izpostavili tudi nujnost ukrepanja glede podnebnih sprememb. Vlada naj bi o tem govorila na posebnem seminarju konec avgusta, po Macronovi vrnitvi z obiska v Alžiriji.

IU8p_nuK6Yw