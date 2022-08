Biden napovedal skoraj 3 milijarde dolarjev vojaške pomoči Ukrajini

Poudaril je, da bo to Ukrajini omogočilo nakup sistemov zračne obrambe, artilerijskih sistemov in streliva, protiletalskih sistemov brez posadke in radarjev

Ameriški predsednik Joe Biden

© Gage Skidmore / Flickr

Ameriški predsednik Joe Biden je danes, ko mineva natanko šest mesecev od začetka ruske invazije in ko v Ukrajini obeležujejo 31. dan neodvisnosti, napovedal skoraj 3 milijarde dolarjev vojaške pomoči Kijevu, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

"Ponosen sem, da lahko napovem naš največji sveženj varnostne pomoči doslej, in sicer približno 2,98 milijarde dolarjev pomoči v obliki orožja in opreme, ki bo zagotovljena prek pobude za varnostno pomoč Ukrajini," je dejal Biden.

Poudaril je, da bo to Ukrajini omogočilo nakup sistemov zračne obrambe, artilerijskih sistemov in streliva, protiletalskih sistemov brez posadke in radarjev, da se bo lahko še naprej branila pred rusko agresijo.

Sredstva se lahko uporabijo za neposredne vojne stroške, vključno z nabavo zalog in orožja, in so ločena od tako imenovanega predsednikovega pooblastila za črpanje (PDA), v okviru katerega lahko Biden odredi prenos orožja in streliva ukrajinskim silam iz obstoječih vojaških zalog ZDA.

V okviru PDA je Pentagon v petek Ukrajini namenil opremo v vrednosti 775 milijonov dolarjev, ki je vključevala rakete, artilerijsko in protioklepno orožje in strelivo ter vozila za odstranjevanje min.

Biden je medtem pozdravil tudi srdit upor Ukrajine proti ruski invaziji. "Šest mesecev neusmiljenih napadov je le okrepilo ponos Ukrajincev nase, na svojo državo in 31 let neodvisnosti," je še dodal.