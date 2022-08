WWF: Pomanjkanje vode grozi 17 odstotkom prebivalstva Evrope

Kot pojasnjujejo v okoljski organizaciji, je temperatura evropskih rek trenutno visoka, štiri najpomembnejše na celini - Donava, Pad, Ren in Visla - pa se soočajo z rekordno nizkimi vodostaji

© Flickr

Z visokim do skrajnim tveganjem pomanjkanja vode do leta 2050 se sooča 17 odstotkov prebivalstva Evrope oz. območja, kjer ustvarijo 13 odstotkov njenega bruto domačega proizvoda, so danes po poročanju tujih agencij opozorili v okoljski organizaciji WWF.

Medtem ko se Evropa spopada z zgodovinskimi vročinskimi valovi, sušami in rekordno nizkimi vodostaji rek, analiza WWF opozarja na visoka tveganja za Evropo, če vlade in podjetja ne bodo sprejeli nujnih ukrepov za krepitev odpornosti družb in gospodarstev.

Kot pojasnjujejo v WWF, je temperatura evropskih rek trenutno visoka, štiri najpomembnejše na celini - Donava, Pad, Ren in Visla - pa se soočajo z rekordno nizkimi vodostaji, ki ogrožajo podjetja, industrijo, kmetijstvo in celo oskrbo s pitno vodo.

Evropa bo ob tem glede na ugotovitve okoljske organizacije v prihodnje še bolj nagnjena k sušam in pomanjkanju vode.

A suše v Evropi ne bi smele nikogar šokirati, saj zemljevidi vodnih tveganj že dolgo kažejo na vse večje pomanjkanje po celini, je analizo pospremila izvršna direktorica WWF Adrie Nataša Kalauz.

"Vse bi moralo šokirati, da si evropske vlade, podjetja in vlagatelji še naprej zatiskajo oči pred tveganji, povezanimi z vodo, kot da se bodo rešila sama od sebe," je bila kritična. Po njenih besedah so potrebni nujni ukrepi za ublažitev vodnih tveganj, predvsem pa vlaganja v rešitve za izboljšanje zdravja evropskih rek, jezer in mokrišč.

Analiza vodnih tveganj, ki so jo pripravili v WWF, pokriva celotno celino, posebej pa izpostavlja države, ki se bodo do leta 2050 verjetno soočile z največjimi tveganji.

Med njimi je Grčija, kjer bi bilo lahko visokemu ali izrednemu tveganju izpostavljenih 82 odstotkov prebivalstva. Z velikim tveganjem bi bilo lahko soočenih tudi tri četrtine španskega prebivalstva, pri čemer naj bi bila najbolj ogrožena mesta v porečju reke Guadalquivir (Sevilla, Murcia, Granada, Cordoba in druga).

Države v naši regiji so v kategoriji zelo nizkega ali nizkega tveganja, a vsaka drastična sprememba na celini lahko na koncu prizadene gospodarstvo v vseh državah, so še opozorili v WWF Adria.