Je odgovorni urednik Siola namerno namigoval na spolno usmerjenost TV voditelja?

Je odgovorni urednik portala Siol namerno namigoval na spolno usmerjenost voditelja TV Dnevnika Saše Krajnca, morda s končnim ciljem, da bi ga v javnosti po tej poti diskreditiral? Živimo v družbi, kjer je spolna usmerjenost in opredelitev še vedno lahko stvar javne kompromitacije?

Konstrukt, ki ga je ponudil Peter Jančič v opisani namen, se zdi prozoren manever politično intoniranega maščevanja, pri čemer je voditelj kriv zgolj tega, da je v eter, pa še to v zaščito sebe in urednice oddaje, povedal preprost stavek: »Prispevek objavljamo na izrecno željo odgovorne urednice«.

Nedolžna poved je bila očitno preveč in Jančičev zapis pod naslovom »Le prijateljstvo novinarja RTVS z vladnim funkcionarjem ali prikrit konflikt interesov?« predstavlja morda eno najbolj grobih kršitev profesionalnih standardov novinarstva v zadnjem času pri nas. Kajti česa je Krajnc sploh kriv? Obstoj nekakšnega interesnega konflikta in povezave, s čimer poskuša utemeljiti njegov domnevni konflikt, je v zapis plasiran na za lase privlečen način, saj namiguje, da je bil omenjeni stavek motiviran z osebno okoliščino poznavanja prihodnjega (!) vršilca dolžnosti generalnega sekretarja Tonija Tovornika, ki naj bi s funkcijo šele nastopil v prihodnjem mesecu in je sploh še ne zaseda: »Odstavitve vseh direktorjev, programskih svetnikov in nadzornikov je pred tem predlagalo ministrstvo za kulturo, spremembo zakona s to vsebino je potrdila koalicijska večina poslancev, SDS pa je sprožila zbiranje podpisov za referendum. Z javne televizije je slišati, da bi bila v ozadju ravnanja voditelja lahko tudi javnosti prikrivana osebna povezava novinarja z novim vodstvom ministrstva za kulturo.«

Kako kompromitirati Krajnca

Jančičevo postopanje, ki sledi logiki namiga, je torej nič manj kot takšno: ker je Tovornik »po neuradnih informacijah iz RTVS prijatelj voditelja Krajnca«, bi posledično »to partnerstvo lahko vplivalo na presojanje«. Nato privleče končno poanto: »Novinarski kodeks določa, da mora medijski delavec v primeru konflikta interesov le-te razkriti ali pa se izločiti iz poročanja«.

Krajnc, vmes so se mu v studiu v podporo za trenutek pridružili nekateri novinarji in drugi medijski delavci in s tem skozi gesto solidarnosti zavzeli pozicije pred kamerami in mikrofoni, da bi si izborili novinarsko svobodo, kot ves čas predlagam, je torej po Jančičevem mnenju ravnal interesno pristransko s stavkom »Prispevek objavljamo na izrecno željo odgovorne urednice«. Najbrž namiguje tudi, da bo ravnal pristransko vsakič, ko bo vodil Dnevnik in bo prispevek govoril o stranki Levica ali Ministrstvu za kulturo, zaradi česar bi se moral vselej izločiti. Toda nič od tega se ni zgodilo.

Je ravnal pristransko v primeru prebranega poročila o Ministrstvu za kulturo, morda o tamkajšnji ministrici Asti Vrečko, s čimer bi povezava bila vsaj rahlo ohlapna? Nikakor! Dalje: kako bi lahko ravnal v navzkrižju interesa s stavkom »Prispevek objavljamo na izrecno željo odgovorne urednice«? In kako v zadevi odziva direktorja TV Slovenija na odgovornega urednika Grego Repovža, o čemer je v prispevku zares tekla beseda?

Odgovor je preprost: na noben način. Jančič je zgodbo o kršitvi kodeksa, vključno s trditvijo o konfliktu interesa, preprosto grobo podtaknil. Člen, ki ga navaja, na noben način ne opisuje dane situacije. Končno je Krajnc samo voditelj oddaje – če bi bil novinar poročevalec, bi se resnično moral izločiti v primeru novinarskih izdelkov, povezanih z njegovim prijateljem.

Noben od teh pogojev še zdaleč ni bil izpolnjen. Pač pa se je Jančič raje zadovoljil z namigi o osebnih okoliščinah, kar lahko pomeni, da je bila njegova motivacija pri pisanju prispevka predvsem razkrivati spolno usmerjenost in partnerje voditelja, ki mu iz političnih nagibov ni blizu in je tudi sicer deležen napadov iz kroga Janševega medijskega imperija. Odgovorni urednik Siola nato celo razkrije, s kakšnimi poizvedbami se naslavlja na ministrstva in javne ustanove: »Zaradi neuradnih informacij smo tako ministrstvo za kulturo kot RTVS prosili za pojasnilo, ali sta Tovornik in Kranjc le prijatelja ali tudi partnerja. Neuradno smo s televizije izvedeli, da imajo pri pripravljanju odgovora nekaj težav, ker morajo varovati osebne podatke.«

Raziskovanje spalnic

Jančič je torej svoje novinarsko delo povzdignil v raziskovanje intimnih partnerskih odnosov! Ministrstva in javno radiotelevizijo sprašuje, s kom tam zaposleni delijo posteljo! S tem je pod krinko kodeksa in zaščite novinarskih standardov dejansko sam kršil 20. člen, ki pravi: »Novinar se mora izogibati narodnostnim, rasnim, spolnim, starostnim, verskim, geografskim in drugim stereotipom ter podrobnostim, ki so povezane s spolnimi nagnjenji, invalidnostjo, fizičnim videzom, socialnim položajem ali drugimi osebnimi okoliščinami posameznikov in skupin.«

Pričakovati bi smeli, da se bo novinarski ceh zganil in Jančiča prijavil Novinarskemu častnemu razsodišču.

