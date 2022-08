Boj za cerkvene milijone

V katoliški cerkvi, ki ji je Janševa vlada izdatno finančno pomagala, se poglablja razkol zaradi denarja

Pokljuške gozdove je cerkev dobila vrnjene z denacionalizacijo. Zdaj z njimi gospodari Metopolitana, družba, ki je v lasti ljubljanske nadškofije (na fotografiji takratni nadškof Alojz Uran leta 2005)

© Matej Leskovšek

Nadškofija Ljubljana je po denacionalizaciji daleč najbogatejša upravna enota katoliške cerkve v Sloveniji. Premoženje »obrača« ob pomoči krovne skupine podjetij Metropolitana, iz nje je v zadnjih desetih letih v obliki dividend pridobila dobrih deset milijonov evrov. O teh prilivih iz premoženja, ki jih imajo druge škofije skupaj bistveno manj kot ljubljanska, cerkev molči in skuša v javnosti ohranjati vtis, da živi zgolj »od darov dobrotnikov in drobtinic države«. A zdaj so se pojavile napetosti znotraj cerkve: finančna »dolce vita« ljubljanske nadškofije vse bolj moti revnejše škofije.