Krivec za cenzuro Tednika

Jadranka Rebernik v junijskem poročilu varuhinje pravic gledalcev in poslušalcev zavaja javnost

Ekipa Tednika se je, eden od razlogov je bilo tudi dejstvo, da svoje oddaje niso mogli dokončati, udeležila letošnje novinarske stavke /

© Arhiv Mladine

Pred tednom je varuhinja pravic gledalcev na RTV Slovenija izdala mesečno poročilo o odzivih občinstva za junij, ko je v javnem servisu potekala stavka. Vodstvo jo je hotelo na vsak način preprečiti, ko pa mu ni uspelo, je oklestilo informativne oddaje, katerih poudarek bi bil na problematiki RTV. Dnevnik in Odmevi so bili dolgi le pet minut, Tednik pa je bil odpovedan. V novem poročilu odgovorna urednica informativnega programa Jadranka Rebernik za odpoved Tednika krivi Jeleno Aščić, voditeljico in urednico oddaje, ta pa h komentarju in predstavitvi svojega pogleda na dogajanje ni bila niti povabljena.