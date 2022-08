Brezplačna kosila za vse otroke

Inštitut 8. marec predlaga brezplačna kosila za osnovnošolce

Inštitut 8. marec je v državni zbor vložil predloga zakonov o osnovni šoli in o šolski prehrani, s katerima želi vsem osnovnošolcem zagotoviti brezplačna kosila. Ta bi namreč po besedah predstavnikov inštituta morala soditi k brezplačni osnovni šoli. Kampanjo, ki so jo označili za najlepšo na svetu, so malce zafrkljivo poimenovali Za otroke gre (to geslo namreč radi uporabljajo zagovorniki tradicionalne družine), septembra pa bodo po ulicah mest in po vaseh začeli zbirati podpise. Da bo predlog zakona v parlamentu obravnavan, morajo zbrati vsaj 5000 overjenih podpisov ljudi.