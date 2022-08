Preimenovanja ulic, ki nosijo ruska in sovjetska imena

V Kijevu so preimenovali tudi ulico Mihaila Bulgakova, enega največjih pisateljev Sovjetske zveze, ki se je rodil v Kijevu

Župan Kijeva Vitalij Kličko

Mestne oblasti v Kijevu so se odločile za spremembo imen 95 ulic in trgov, ki so bili doslej poimenovani z ruskimi ali sovjetskimi imeni, je sporočil župan Vitalij Kličko. Kot je dejal, gre za pomemben korak pri "preprečevanju lažnivih manipulacij Rusije in poskusov reinterpretacije naše zgodovine".

Ulicam v ukrajinski prestolnici, poimenovanim po ruskih pisateljih, kot so Aleksander Puškin, Lev Tolstoj, Anton Čehov, Ivan Turgenjev in Mihail Lermontov, so po poročanju nemške tiskovne agencije dpa spremenili imena.

Enako usodo so doživele ulice, poimenovane po Karlu Marxu in Friedrichu Engelsu, po katerih so sicer poimenovali številne ulice po vsej nekdanji Sovjetski zvezi. Prav tako so preimenovali ulice, poimenovane po sovjetskih vojaških voditeljih iz druge svetovne vojne ter ruskih mestih.

Vseh 95 ulic in trgov bo zdaj dobilo ukrajinska imena. Ena od njih bo poimenovana po ukrajinskem nacionalističnem bataljonu Azov, ki je postal del redne ukrajinske vojske.

Spremembe so po poročanju dpa predstavili ob šestmesečni obletnici ruske invazije v Ukrajino ter 31. obletnici neodvisnosti Ukrajine od Sovjetske zveze, ki so jo obeležili v četrtek.