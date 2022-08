Soseska kot muzej urbane umetnosti

Drugačna turistična izkužnja

Daleč od svetovno znanih antičnih spomenikov v osrčju zgodovinskega mestnega jedra se na obrobju Rima ponuja na ogled drugačna oblika umetnosti. Neznani ulični umetniki so delavske mestne četrti spremenili v muzej na prostem in turistom ponudili drugačno izkušnjo večnega mesta.

Stavbe v soseskah, kot so Ostiense, Tor Marancia ali Pigneto, so postale površine, na katerih ustvarjajo ulični umetniki, včasih tudi po naročilu lokalnih svetov, piše španska tiskovna agencija EFE.

V zemljevid ulične umetnosti je vrisanih več poti, ki zainteresiranega vodijo mimo približno 330 umetniških grafitov. Ulični umetniki so se v zadnjih letih lotili stenskih poslikav v nekaterih najbolj depriviligiranih predelih mesta s sporočili o trajnostni naravnanosti in proti kriminalu in mafiji.

Ostiense, delavska soseska na jugu Rima, je bila ena prvih, ki je z grafiti privabljala mlade na to območje. Pozneje so se v njej začeli odpirati razni lokali. Najbolj znan grafit v Ostienseju je podoba čaplje italijanske umetnice Iene Cruz, naslikana s posebno ekološko barvo.

Tor Marancia se je spremenila tudi po zaslugi uličnih umetnikov, ki so stanovanjske stavbe okrasili s stenskimi poslikavami in sosesko spremenili v turistično zanimivost. Med najbolj znanimi grafiti v soseski je podoba dečka na pisani lestvi francoskega uličnega umetnika Setha. Prikazuje dečka iz soseske, ki je umrl v nesreči med igranjem nogometa.

Soseska Pigneto pa je znana po grafitih, posvečenih kontroverznemu filmskemu režiserju in pisatelju Pieru Paolu Pasoliniju, ki naj bi ga leta 1975 umorila mafija, še piše EFE.

7geioUfRskg