V otroški bolnišnici otrokom ne odstranjujejo maternic

Histerektomijo, s katero odstranijo maternico, v bostonski otroški bolnišnici izvajajo pri osebah, starih najmanj 18 let. Nova24TV in Demokracija sta v svojih povzetkih zavajali.

Na portalu Nova24tv.si so v naslovu prispevka, objavljenega 13. avgusta, trdili, da bostonska pediatrična klinika otrokom ponuja odstranitev maternice. Poročali so, da operacije v predelu prsi s soglasjem staršev izvajajo tudi pri pacientih, starih 15 let, za druge posege je pogoj polnoletnost; leto mlajšim naj bi bila na voljo tudi vaginoplastika.

Prispevek je isti dan objavil tudi portal Demokracija.si.

Pri bostonski pediatrični bolnišnici deluje prvi ameriški center za operacije spola, ki je namenjen mladostnikom in mladim odraslim s spolno disforijo, pri kateri se osebe ne identificirajo s spolom, ki jim je bil pripisan ob rojstvu, zaradi česar občutijo stisko. Center genitalne operacije izvaja le pri osebah, ki so starejše od 18 let.

Trditev, da bostonska pediatrična bolnišnica otrokom nudi histerektomijo, se je še pred objavo prispevka na Novi24tv.si širila prek družbenih omrežij. Med drugim jo je na svojem twitter profilu objavil uporabnik Libs of Tiktok, v ameriških medijih znan po zavzemanju proti pravicam LGBTQ+ skupnosti.

