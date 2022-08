Ursula von der Leyen: »Ukrajino bomo podpirali, dokler bo treba«

Predsednica Evropske komisije je na Blejskem strateškem forumu (BSF) poudarila, da je treba Rusiji pokazati, da ima kršenje mednarodno sprejetih pravil visoko ceno

Letošnji naslov Blejskega strateškega foruma (BSF) po besedah predsednice Evropske komisije Ursule von der Leyen v celoti povzame najpomembnejše vprašanje našega časa, to je, ali bo vladavina moči zamenjala moč pravil. Vse je odvisno od moči demokracije, se po besedah predsednice glasi odgovor na to vprašanje.

"Vse je odvisno od naših sposobnosti za ohranitev temeljnih načel, upor agresiji ter zaščito naših vrednot in naših prijateljev," je glede naslova 17. BSF, ki se glasi Vladavina moči ali moč pravil, še povedala predsednica komisije.

Kot je še poudarila v nagovoru ob začetku foruma, ki se ga je udeležila prvič, ruski predsednik Vladimir Putin ne sme zmagati vojne v Ukrajini, če želimo ohraniti temeljna načela, kot sta pravica do samoodločbe in nedotakljivost meja. "Ukrajina pa mora zmagati to vojno," je dejala predsednica von der Leyen.

Pri tem je spomnila na sankcije, ki jih je zaradi invazije na Ukrajino proti Moskvi uvedla EU, ter finančno in vojaško pomoč Ukrajini.

"Ukrajino bomo podpirali, dokler bo treba. To delamo za Ukrajino, to delamo zato, da bi ohranili evropske vrednote. Vendar pa to delamo tudi zato, da bi Rusiji in svetu pokazali, da ima kršenje mednarodno sprejetih pravil visoko ceno," je poudarila predsednica Evropske komisije.

Ob teh naporih je po njenih besedah potrebno novo evropsko strateško razmišljanje, pri čemer je izpostavila tri njegova načela. Prvo vključuje nevtralizacijo ruskih zmogljivosti za izsiljevanje in okrepitev lastnih zmogljivosti za ukrepanje, kar je potrebno za ohranitev na pravilih temelječega reda skozi čas.

To pomeni predvsem odpravo odvisnosti od "umazanih ruskih fosilnih goriv", je pojasnila, kar EU po njenih besedah že počne. Vendar pa je to po njenem mnenju le prvi korak. Ob tem je opozorila na naraščajoče cene električne energije in napovedala izredni poseg na trg elektrike ter tudi njegovo strukturno reformo.

Prav tako je posvarila pred odvisnostjo od Kitajske na področju surovin, ki so ključne za digitalni in zeleni prehod. Zato je treba zgraditi nove vezi z zanesljivimi podobno mislečimi partnerji po svetu, kot je Kanada, kamor bo odpotovala čez dva tedna.

Drugo načelo novega strateškega razmišljanja obsega podporo demokracijam, ki so najbolj izpostavljene tujim grožnjam, pri čemer je poleg Ukrajine izpostavila Zahodni Balkan.

"Mladi Ukrajinci sanjajo o boljši državi. Uspešni, pravični, zeleni, bolj demokratični. Te sanje se imenujejo Evropa. Pot modernizacije je namreč pot demokracije in tudi pot, ki vodi v Evropsko unijo," je poudarila predsednica Evropske komisije.

To pa velja tudi za Zahodni Balkan, ki je del evropske družine, je dejala. "Naš jasen strateški interes je, da vseh šest držav Zahodnega Balkana nadaljuje po poti proti članstvu v EU," je dodala predsednica komisije.

Stabilnost in blaginja Zahodnega Balkana sta namreč po njenih besedah tudi stabilnost in blaginja Evrope. Za ponovno oživitev evropske perspektive regije je zato treba še bolj okrepiti predvsem gospodarsko povezovanje.

Prav tako je treba povečati kredibilnost pristopnega procesa. "Vsak korak, ki ga država naredi k demokraciji, vladavini prava in enakim pravicam, mora državo privesti bližje k EU," je izpostavila von der Leyen. Ob tem je poudarila pomen začetka pristopnih pogajanj z Albanijo in Severno Makedonijo.

V okviru tretjega načela novega evropskega strateškega razmišljanja pa je treba gledati še širše na globalne geopolitične premike ter uporabiti svojo gospodarsko moč, da bi ohranili na pravilih temelječ svetovni red, je povedala predsednica Evropske komisije.

"To je naša odgovornost kot demokracij. Želim, da bi Evropa to zmogla, za naše dobro in dobro sveta," je še povedala in sklenila: "Živela Evropa!"

