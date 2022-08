Novi spopadi med iraško vojsko in podporniki vplivnega klerika

Združeni narodi (ZN) pozivajo k umiritvi napetosti, vplivni klerik al Sadr pa je napovedal gladovno stavko

Moktade al Sadr

V spopadih med iraškimi varnostnimi silami in privrženci vplivnega klerika Moktade al Sadra, ki so v Bagdadu izbruhnili v ponedeljek, je bilo po zadnjih podatkih ubitih najmanj 23 ljudi. Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je pozval k umiritvi napetosti, medtem ko je al Sadr naznanil gladovno stavko, dokler se nasilje ne ustavi.

Protesti in nato nasilje so izbruhnili v ponedeljek, potem ko je al Sadr zaradi po njegovih besedah nerešljivega političnega zastoja v državi napovedal umik iz politike. Njegovi podporniki so vdrli v vladno palačo v močno varovani zeleni coni v Bagdadu, v kateri so številne vladne institucije in tuja predstavništva.

Začasni predsednik iraške vlade Mustafa al Kademi je pozval k miru, vojska pa je zaradi nemirov, ki so izbruhnili tudi drugod po državi, razglasila policijsko uro, ki pa je protestniki niso upoštevali, poroča britanski BBC.

Ponoči so nato izbruhnili ulični spopadi med vladnimi silami in protestniki, v katerih je po zadnjih podatkih umrlo najmanj 23 al Sadrovih privržencev, okoli 350 ljudi pa je bilo ranjenih, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

V spopadih naj bi bile uporabljene tudi raketne granate (RPG). Varnostni vir, ki ga navaja AFP, je danes sporočil, da je bilo obstreljevanje usmerjeno na zeleno cono, na katero naj bi padlo vsaj sedem izstrelkov. Po navedbah varnostnega vira so območje obstreljevali privrženci al Sadra, varnostne sile pa se na to "niso odzvale".

Pred tem so očividci poročali o medsebojnem obstreljevanju med al Sadrovi privrženci in privrženci konkurenčnega šiitskega bloka, Iranu naklonjenega koordinacijskega okvira, navaja AFP.

Iran je zaradi spopadov zaprl svoje meje z Irakom, Kuvajt pa je svoje državljane pozval, naj nemudoma zapustijo državo.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je v ponedeljek pozval k "zadržanosti" v Iraku in vpletene strani pozval, naj "nemudoma sprejmejo ukrepe za umiritev razmer", je sporočil njegovi tiskovni predstavnik Stephane Dujarric.

"Generalni sekretar odločno poziva vse strani in akterje, naj se dvignejo nad svoje razlike ter nemudoma začnejo miren in vključujoč dialog o konstruktivni poti naprej," je dejal Dujarric. K prekinitvi spopadov je pozval tudi Pariz, zaskrbljenost nad razmerami pa so izrazili tudi v Washingtonu.

Al Sadr je po besedah njegovega pomočnika, ki ga navaja BBC, zaradi spopadov napovedal gladovno stavko, dokler se nasilje v državi ne ustavi.

Vplivni klerik je sicer že junija umaknil svoje poslance iz parlamenta, ker mu ni uspelo oblikovati vlade po svojih željah. Zaradi nesoglasij med strankami glede oblikovanja koalicije je Irak namreč brez vlade, premierja in predsednika države že od parlamentarnih volitev oktobra lani.

Al Sadrovi privrženci od konca julija zasedajo parlament in protestirajo blizu vladnih zgradb ter tako blokirajo proces volitev novega predsednika in parlamenta.

