Ukrajina: »Če želijo ruski vojaki preživeti, je čas, da pobegnejo. Pojdite domov!«

Ukrajinske sile naj bi na več mestih prebile frontno črto, medtem ko naj bi imela Moskva po navedbah Pentagona vse več težav z iskanjem novih vojakov za bojevanje v Ukrajini

Svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arestovič

© Wikimedia Commons

V regiji Herson, kjer so ukrajinske sile v ponedeljek začele protiofenzivo, potekajo hudi boji na skoraj celotnem ozemlju, so danes sporočili iz Kijeva. Ukrajinske sile naj bi tam na več mestih prebile frontno črto, medtem ko naj bi imela Moskva po navedbah Pentagona vse več težav z iskanjem novih vojakov za bojevanje v Ukrajini.

"Močne eksplozije v regiji Herson so se nadaljevale ves dan in vso noč," so danes zjutraj sporočili iz urada ukrajinskega predsednika Volodimirja Zelenskega. Ob tem so dodali, da so ukrajinske oborožene sile "začele ofenzivne akcije v različnih smereh", poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Že v ponedeljek je svetovalec ukrajinskega predsednika Oleksij Arestovič dejal, da je ukrajinska vojska "na več mestih prebila frontno črto" v tej regiji, poroča britanski BBC. "Če želijo preživeti, je čas, da ruski vojaki pobegnejo. Pojdite domov," pa je nato v svojem poznopopoldanskem video nagovoru ruske vojake opozoril sam Zelenski.

Nasprotno so pri ruski vojski zatrdili, da je ukrajinska vojska med poskusom napada utrpela "hude izgube". Trditve tako ene kot druge strani sicer niso bile neodvisno preverjene.

Po navedbah britanskega ministrstva za obrambo naj bi si Rusija v regiji Herson prizadevala močno okrepiti svoje sile. Večina ruskih enot v regiji ima verjetno premalo pripadnikov, te pa so odvisne od krhkih oskrbovalnih linij, ki uporabljajo trajektne in pontonske mostove čez reko Dneper, je ministrstvo navedlo v poročilu o aktualnem dogajanju.

Po oceni ministrstva bodo ruske enote z vzhoda verjetno premeščene na jug v okviru "pomembne reorganizacije", navaja BBC. Kljub temu, da je Kijev okrepil artilerijsko obstreljevanje v regiji Herson, pa v Londonu menijo, da za zdaj "še ni mogoče potrditi obsega ukrajinskega napredovanja".

V današnjem ruskem obstreljevanju drugega največjega ukrajinskega mesta Harkov je medtem umrlo najmanj pet ljudi, še vsaj sedem pa jih je bilo ranjenih, so prek Telegrama sporočile tamkajšnje oblasti. Guverner regije Oleg Sinegubov je prebivalce pozval, naj ostanejo v zakloniščih.

Moskva vse težje najde nove vojake za bojevanje v Ukrajini, pa so v ponedeljek po navedbah AFP sporočili iz Pentagona. Po besedah neimenovanega visokega obrambnega uradnika ZDA naj bi Rusija nove vojake rekrutirala celo iz zaporov, številni novinci pa naj bi bili starejši, v slabi kondiciji in premalo usposobljeni.

Ruski predsednik Vladimir Putin je minuli četrtek sicer napovedal, da bo Rusija od januarja prihodnje leto naprej povečala število vojakov za približno 10 odstotkov, in sicer na 1,15 milijona. Po oceni Pentagona "ta prizadevanja verjetno ne bodo uspešna, saj Rusija v preteklosti ni izpolnjevala ciljev glede osebja in števila pripadnikov". Že pred invazijo na Ukrajino naj bi Moskvi manjkalo 150.000 vojakov do zastavljenega cilja milijon pripadnikov.

