Kitajska zapira mesta v okolici Pekinga

Kitajske oblasti so zaradi novih primerov koronavirusa skoraj štirim milijonom prebivalcem odredile, da morajo do konca tedna ostati doma

Kitajske oblasti so zaradi novih primerov koronavirusa skoraj štirim milijonom prebivalcem v provinci Hebei, ki obkroža Peking, danes odredile, da morajo do konca tedna ostati doma. 13 milijonov prebivalcev bližnjega Tianjina pa mora opraviti testiranje, saj so odkrili 51 okužb z novim koronavirusom. Zaprtja so odredili še v mestih Chengdu in Shenzen.

Podobne omejitve kot v provinci Hebei in Tianjinu po poročanju francoske tiskovne agencije AFP veljajo tudi v Chengduju, največjem mestu na zahodu Kitajske, ter v tehnološkem središču Shenzhen na jugu Kitajske.

13 milijonov prebivalcev Tianjina mora opraviti testiranje, zaprtja pa so odredili še v mestih Chengdu in Shenzen.

V Shenzenu sta dve okrožji delno zaprti, oblasti pa so po pričevanju domačinov v samo nekaj urah zaprle največjo svetovno tržnico elektronike Huaqiangbei, kljub temu da je bilo v mestu z več kot 18 milijoni prebivalcev v enem dnevu zabeleženih le 35 primerov.

Kitajska je edino večje svetovno gospodarstvo, ki skuša popolnoma izkoreniniti koronavirus. Zaradi okrnjenega javnega življenja, omejitev potovanj in pogostega množičnega testiranja pa se posledice že vidijo v kitajskem gospodarstvu, saj je gospodarska rast precej nižja od dolgoletnega povprečja.

Kitajska je edino večje svetovno gospodarstvo, ki skuša popolnoma izkoreniniti koronavirus.

Peking je pred 20. nacionalnim kongresom komunistične partije, ki bo predvidoma potekal v naslednjih treh mesecih, še zaostril to politiko.

Obvladovanje pandemije v veliki meri velja za osrednji del politične zapuščine predsednika Xi Jinpinga, ki naj bi ga na srečanju imenovali za tretji mandat na čelu kitajske komunistične partije, še navaja AFP.

rV4QeJnmi3I

b8WiO736Xkk