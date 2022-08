Von der Leyen: »Gorbačov je utrl pot svobodni Evropi«

Ob smrti Gorbačova se vrstijo pokloni zahodnih voditeljev, ki mu med drugim pripisujejo, da je spremenil tok zgodovine in da bi moral biti v času Putinove Rusije zgled za vse

Iz zahodnih držav se vrstijo pokloni ob smrti zadnjega sovjetskega voditelja in Nobelovega nagrajenca za mir Mihaila Gorbačova, ki je odigral ključno vlogo pri koncu hladne vojne. Na njegovo smrt pa se je odzval tudi ruski predsednik Vladimir Putin, ki je izrazil "najgloblje sožalje".

Smrt Mihaila Sergejeviča Gorbačova, zadnjega voditelja Sovjetske zveze, je na Zahodu spodbudila številne odzive. Mnogi politični voditelji so pozdravili njegovo ključno vlogo pri končanju hladne vojne in njegova prizadevanja za svobodo in za mir, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Čustvenost zahodnih odzivov je po poročanju AFP nekoliko v nasprotju s hladnejšim odzivom ruskega predsednika Vladimirja Putina, ki je ob smrti Gorbačova preprosto izrazil "globoko sožalje" in bo po besedah tiskovnega predstavnika Kremlja družini in sorodnikom preminulega voditelja danes poslal osebno sporočilo.

Medtem je predsednik ZDA Joe Biden Gorbačova označil za izjemnega voditelja. "Njegova dejanja so bila dejanja človeka z domišljijo, ki je videl možnost za drugačno prihodnost, in dovolj poguma, da je tvegal celotno svojo kariero, da bi jo uresničil. Rezultat njegovega truda je varnejši svet in več svobode za milijone ljudi," je dejal Biden.

"Mihail Gorbačov se bo v zgodovino zapisal kot velik človek, ki je svoj narod povedel v demokracijo," je dodal nekdanji državni sekretar ZDA James Baker, ki je ameriško diplomacijo vodil med letoma 1989 in 1992.

Generalni sekretar ZN Antonio Guterres je zapisal, da je "svet izgubil velikega voditelja, zavezanega multilateralizmu, in neutrudnega zagovornika miru". Vodja ZN se je v izjavi poklonil "edinstvenemu državniku, ki je spremenil tok zgodovine" in "storil največ za miren konec hladne vojne".

Nekdanji kolumbijski predsednik in Nobelov nagrajenec za mir iz leta 2016 Juan Manuel Santos je Gorbačova, ki je leta 1990 prav tako prejel Nobelovo nagrado, označil za zagovornika miru. "Svet potrebuje še več takšnih voditeljev, kot je bil on," je Santos zapisal na Twitterju.

Britanski premier Boris Johnson je v svojem sporočilu pozdravil njegov "pogum in integriteto" pri končanju hladne vojne. "Predvsem v času Putinove agresije v Ukrajini je neutrudna zavezanost Gorbačova k odpiranju sovjetske družbe zgled za vse nas," je ob tem še zapisal na Twitterju.

Francoski predsednik Emmanuel Macron je nekdanjega sovjetskega voditelja označil za človeka miru, ki je s svojimi odločitvami Rusom odprl pot svobode. "Njegovo prizadevanje za mir v Evropi je spremenilo našo skupno zgodovino," je na Twitterju zapisal Macron.

Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen pa je prav tako na Twitterju izrazila poklon "zaupanja vrednemu in spoštovanemu voditelju", ki je odigral "ključno vlogo pri koncu hladne vojne in padcu železne zavese". "S tem je utrl pot svobodni Evropi," je še zapisala Von der Leyen.

Gorbačov je bil zadnji sovjetski voditelj. S položaja je odstopil 25. decembra 1991, potem ko je državo neuspešno skušal reformirati s perestrojko in glasnostjo. Sovjetska zveza je nato po 69 letih obstoja razpadla.

V zgodovino se je sicer zapisal kot človek, ki je pomembno vplival na konec hladne vojne z Zahodom, ki je dopustil miren padec železne zavese in komunizma v vzhodnem bloku ter osamosvojitev podjarmljenih narodov v Sovjetski zvezi. Zaradi tega ga spoštujejo predvsem v tujini, v Rusiji pa ga številni označujejo za izdajalca.

