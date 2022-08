ZDA opozarjajo Srbijo, da so LGBTQI+ pravice človekove pravice

Ameriški državni sekretar Blinken pozval Srbijo k izvedbi vseevropske Parade ponosa v Beogradu

Beograjska parada ponosa leta 2018

© Mickey Mystique / WikiCommons

Ameriški državni sekretar Antony Blinken je danes pozval Srbijo k izvedbi vseevropske Parade ponosa v Beogradu. Srbski predsednik Aleksandar Vučić pri odpovedi Europrida vztraja kljub vse številčnejšim pozivom iz mednarodne skupnosti, da spremeni odločitev, organizatorji dogodka pa sporočajo, da parada zagotovo bo, poročajo srbski mediji.

"Pravica do mirnega zbiranja in izražanja je temeljna komponenta zdrave demokracije. Pozivamo Srbijo, da obnovi svojo zavezanost k temu, da gosti Europride 2022. LGBTQI+ pravice so človekove pravice," je Blinken zapisal na družbenem omrežju Twitter.

Europride bi v Beogradu moral potekati 17. septembra, a je Vučić napovedal, da bodo dogodek odpovedali ali preložili. V torek je še enkrat zagotovil, da Europrida ne bo in da te odločitve ne bo spremenil, pa če ga bo klical sam ameriški predsednik Joe Biden, piše srbski časnik Danas.

Aktivist LGBT+ skupnosti in eden od organizatorjev dogodka Goran Miletić je medtem danes za srbsko tiskovno agencijo Beta zagotovil, da parada bo in da pričakujejo okoli 15.000 udeležencev.

Miletić je dodal, da bodo izvedli vse aktivnosti, ki so jih načrtovali med 12. in 18. septembrom. "Od manifestacij na prostem bosta 16. in 17. septembra potekala dva koncerta na Kalemegdanu, 17. septembra pa seveda tudi sprevod," je pojasnil.

Poudaril je, da kljub izjavam srbskega predsednika udeležbe na paradi ni odpovedal nihče od visokih gostov iz tujine in da se vsak dan napovedujejo novi, ki zdaj hočejo priti v znak solidarnosti.

Dogodek Europride od leta 1992 izmenično poteka v različnih evropskih prestolnicah, Srbija pa naj bi bila njegova prva postaja v južni Evropi.

