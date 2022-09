Tudi Cigler Kralj bi bil rad predsednik

Nekdanji minister v Janševi vladi Janez Cigler Kralj bi bil rad predsednik republike

V NSi so po dvodnevni klavzuri sprejeli odločitev, da bodo v predsedniško tekmo poslali vodjo poslancev Janeza Ciglerja Kralja. Po besedah predsednika stranke Mateja Tonina bo njihov kandidat, ki ga je soglasno podprl tudi izvršilni odbor stranke, glas delovnih ljudi, v kampanjo pa bo prinesel "več človečnosti, upanja in svežine".

Odločitev, da se NSi v predsedniško tekmo poda s svojim kandidatom je po Toninovih besedah v stranki zorela že nekaj časa. Da ponudijo svojega kandidata so jih spodbujali tudi volivci, ki so "zatrjevali, da so v tej tekmi praktično ostali brez prave izbire in potrebujejo kandidata, za katerega bodo lahko iskreno dali svoj glas", je po klavzuri stranke pojasnil Tonin.

Kandidaturo Ciglerja Kralja bo sicer v petek obravnaval še svet stranke, Tonin pa presenečenj ne pričakuje.

"Točka preloma" za odločitev NSi je bila po njegovih besedah tudi zadnja oddaja Tarča na Televiziji Slovenija, pri čemer da so ugotovili, da se lahko zgodi, da bo kampanja vsebinsko šibka. V stranki si namreč želijo kandidata z jasnimi stališči, ki mu ne bo nerodno priznati uspehov prejšnje vlade pod vodstvom Janeza Janše in bo imel jasno izdelan program.

Ob tem se je obregnil ob poslanca SDS in nekdanjega zunanjega ministra Anžeta Logarja, ki da je s svojim pristopom v predsedniški tekmi "odrinil globoko na levo oziroma globoko v sredino", pri tem pa dal veliko priložnosti za "tradicionalnega desnosredinskega kandidata". Volivci, ki bodo želeli na predsedniških volitvah izbrati desnega kandidata z jasnimi, izdelanimi, tradicionalnimi stališči, bodo tako po njegovem prepričanju izbrali kandidata NSi.

O tem, ali bo takšno stališče stranke zaostrilo odnose s SDS, pa je Tonin dejal le, da je to vprašanje zanje, NSi pa da dela v "dobro Slovenije, njenih državljank in državljanov, na to, kaj si o tem mislijo druge stranke, se pa ne oziramo".

V NSi so sicer pred sprejeto odločitvijo uradno čakali odločitev evropske poslanke Ljudmile Novak, a se za kandidaturo ni odločila. V izjavi za javnost na svoji spletni strani pa je že podprla Ciglerja Kralja. Kot je ob tem še pojasnila, se sama za kandidaturo ni odločila, saj bi morebitno vnovično kandidaturo za predsednico republike želela izpeljati kot neodvisna kandidatka. To bi pa po njenih navedbah pomenilo, da bi se morala odpovedati članstvu v NSi, česar pa ni želela storiti.

Po odločitvi Ljudmile Novak so v stranki razpravljali o več možnostih, na koncu pa so se odločili, da bodo v boj poslali dolgoletnega člana stranke Ciglerja Kralja. Preden je zdajšnji vodja poslancev sedel v poslanske klopi, je bil od leta 2006 krajši čas zaposlen kot strokovni sodelavec poslanske skupine NSi za odnose z javnostmi, se nato za nekaj časa poslovil od DZ, leta 2012 pa se je v parlament vrnil kot strokovni sodelavec poslanske skupine NSi. V tretji vladi Janeza Janše pa je bil minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti.