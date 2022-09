Ameriška vlada Rusije ne namerava uvrstiti med podpornice terorizma

Ocenili so, da to "ni najboljši in tudi ne najučinkovitejši način" za doseganje tega, da Rusija prevzame odgovornost za svoja dejanja

Ameriška vlada Rusije ne namerava uvrstiti na seznam držav, ki financirajo terorizem, je v torek po mesecih ugibanj sporočila tiskovna predstavnica Bele hiše Karine Jean-Pierre. Predsednik ZDA Joe Biden je sicer že v ponedeljek v izjavi za novinarje nakazal, da Rusije ne namerava uvrstiti med države podpornice terorizma.

Kot je Jean-Pierre zatrdila po poročanju francoske tiskovne agencije AFP, možnosti uvrstitve Rusije na omenjeni seznam niso zavrgli zlahka in so jo temeljito preučili. A na koncu so vendarle ocenili, da to "ni najboljši in tudi ne najučinkovitejši način" za doseganje tega, da Rusija prevzame odgovornost za svoja dejanja.

Med drugim so ugotovili, da bi lahko posledice uvrstitve Rusije med države podpornice terorizma dejansko "ovirale prizadevanja nevladnih organizacij" za zagotavljanje humanitarne pomoči Ukrajini in sodelovanje podjetij pri prepotrebnem izvozu žita iz Ukrajine. Poleg tega bi lahko negativno vplivala na položaj Ukrajine v morebitnih pogajanjih z Rusijo, je pojasnila.

Ukrajinske oblasti sicer države pozivajo, naj Rusijo formalno označijo kot državo, ki financira in podpira terorizem, in avgusta jo je kot tako kategoriziral latvijski parlament. Tudi ameriški kongres je naklonjen temu koraku, a v Beli hiši so se zdaj odločili drugače.

Na ameriškem seznamu terorističnih držav so zaenkrat le Sirija, Iran, Severna Koreja in Kuba. Zanje posledično veljajo sankcije, ki zadevajo razvojno pomoč, izvoz orožja in finančni sektor.

Ukrajinski zunanji minister Dmitro Kuleba je na vprašanje, kako komentira odločitev Bidnove administracije, po poročanju AFP ocenil, da to še ne pomeni, da ZDA Rusije nikoli ne bodo uvrstile med države podpornice terorizma. "ZDA smo hvaležni za vse, kar delajo za Ukrajino, a glede tega konkretnega vprašanja ne bomo popustili in bomo vztrajali pri svojem stališču, saj bi to bila prava odločitev," je dejal.

