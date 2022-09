»Rusko izsiljevanje ne sme odvrniti Zahoda od tega, da ustavi Putina«

Nova britanska premierka je najprej govorila z ukrajinskim predsednikom Zelenskim in mu zagotovila polno podporo

Nova britanska premierka Liz Truss

© :Simon Dawson / No10 Downing Street /Flickr

Nova britanska premierka Liz Truss je v torek že opravila prve pogovore s tujimi voditelji. Najprej je govorila z ukrajinskim predsednikom Volodimirjem Zelenskim in mu zagotovila polno podporo, on pa jo je povabil na obisk v Kijev. Nato je prišel na vrsto predsednik ZDA Joe Biden, s katerim sta izpostavila pomen severnoirskega protokola.

"V svojem prvem telefonskem klicu, potem ko je postala premierka, je ukrajinskemu voditelju zagotovila, da uživa njeno polno podporo in da se lahko Ukrajina zanese na pomoč Velike Britanije na dolgi rok," so po poročanju francoske tiskovne agencije AFP v torek zvečer sporočili z Downing Streeta 10.

Kot so še razkrili, sta voditelja govorila tudi o potrebi po krepitvi globalne varnosti in nujnih ukrepih, s katerimi bi končali financiranje "vojaškega stroja" ruskega predsednika Vladimirja Putina. Ob tem sta obsodila Putinove poskuse, da energijo uporabi kot orožje, Truss pa je poudarila, da rusko izsiljevanje ne sme odvrniti Zahoda od tega, da ustavi Putina.

Zelenski je medtem na Twitterju sporočil, da sta s Truss "uskladila nadaljnji pritisk" na Rusijo ter da jo je povabil na obisk v Ukrajino. Britanskemu narodu se je zahvalil za izdatno obrambno in gospodarsko pomoč, a dodal, da se mora ta še okrepiti.

"Cilj je ustaviti agresijo in pripeljati storilce pred roko pravice," je poudaril in ponovil stališče, da je treba Rusijo uvrstiti med države podpornice terorizma.









Velika Britanija je bila pod vodstvom zdaj že nekdanjega premierja Borisa Johnsona ena od najtrdnejših podpornic Ukrajine od samega začetka ruske invazije. London je Kijevu doslej namenil ogromno vojaške opreme in finančnih sredstev, Johnson pa je večkrat obiskal Kijev. Pričakovati je, da bo Trussova nadaljevala s to politiko odločnega boja proti Rusiji.

Po Zelenskem je Truss govorila tudi z ameriškim predsednikom, s katerim sta po poročanju tujih tiskovnih agencij izpostavila pomen doseganja dogovora o severnoirskem protokolu.

Bruselj in London sta dogovor o severnoirskem protokolu dosegla v okviru pogajanj o britanskem izstopu iz EU. Z njim so preprečili nastanek trde meje na irskem otoku po brexitu, a je zato carinskemu nadzoru podvrženo blago, ki na Severno Irsko pride iz drugih delov Združenega kraljestva.

London želi dele protokola enostransko spremeniti oziroma odpraviti, čemur pa v Bruslju nasprotujejo in so zato proti Združenemu kraljestvu sprožili več pravnih postopkov. Biden, ki je irskega porekla, tej temi namenja veliko pozornosti in se zavzema za spoštovanje protokola. Bil je tudi kritičen do politike brexita, ki jo je vodila Johnsonova vlada, v kateri je bila Truss zadnje leto zunanja ministrica.

Iz Bele hiše so tako ponoči sporočili, da sta Biden in Truss govorila o njuni "skupni zavezanosti zaščititi koristi velikonočnega sporazuma", ki je pred skoraj 25 leti prinesel mir na Severno Irsko, ter o "pomenu doseganja dogovora z EU o severnoirskem protokolu".

Obenem sta izpostavila pomen nadaljevanja tesnega sodelovanja njunih držav pri spopadanju z globalnimi izzivi, kot so vojna v Ukrajini, ambicije Kitajske, iranski jedrski program in energetska kriza. Po navedbah Downing Streeta sta izpostavila "trajno moč" posebnega odnosa med Združenim kraljestvom in ZDA.

