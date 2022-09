Odstopil prvi mož UKC Ljubljana

Včeraj je minilo 14 dni, odkar je minister za zdravje Danijel Bešič Loredan pozval Jožeta Golobiča k odstopu

Generalni direktor UKC Ljubljana Jože Golobič je danes odstopil, odločitve pa ne komentira, poroča Delo. Minister za zdravje Danijel Bešič Loredan je Golobiča k odstopu pozval 23. avgusta in mu zanj dal 14 dni časa. Golobič je po ministrovem pozivu zapisal, da ne vidi razlogov za odstop, ministrov poziv pa dojema kot politično potezo.

Minister je vodstvu UKC očital slabe poslovne rezultate in številne zamujene roke, poleg tega pa so bili na ministrstvu kritični tudi do podaljševanja čakalnih dob.

V dopisu ministru, predsedniku vlade in članom sveta UKC, ki ga je pridobila STA, pa je Golobič ob pozivu ministra poudaril, da medijsko polemiziranje še nikoli ni in tudi tokrat ne bo rešilo stanja v slovenskem zdravstvu.

Ljubljanski UKC je po njegovih navedbah ogromen, kompleksen sistem, ki je hkrati tudi krhek. Izpostavil je pomen kontinuitete vodenja in spomnil, da so se v zadnjih sedmih letih direktorji menjavali na približno leto in pol, kar onemogoča kakršno koli dolgoročno načrtovanje in izvajanje zastavljenih ciljev.