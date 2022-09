Nemški parlament z minuto molka za »zagovornika miru, ki je svet spremenil na bolje«

Nemški politiki so se poklonili zadnjemu sovjetskemu voditelju Gorbačovu

Mihail Gorbačov

© Flickr

Poslanci nemškega bundestaga so danes z minuto molka počastili spomin na zadnjega sovjetskega voditelja Mihaila Gorbačova, ki je umrl prejšnji teden. Predsednica parlamenta Bärbel Bas ga je ob tem označila za "zagovornika miru, ki je svet spremenil na bolje", poroča nemška tiskovna agencija dpa.

"Omogočil je nekaj, kar se je zdelo nepredstavljivo - miren zaključek hladne vojne ter premagovanje delitev znotraj naše države in evropske celine. Nemci veliko dolgujemo Mihailu Gorbačovu," je dejala Bärbel Bas. Dodala je, da je Gorbačov poskrbel za prehod iz 20. stoletja, zaznamovanega s spopadi in oboroževalno tekmo, v novo stoletje sprememb in vzpostavljanja zaupanja.

"V Nemčiji smo si želeli zaupanja vrednega partnerstva z Rusijo, toda z velikim obžalovanjem ugotavljam, da sodelovanje trenutno ni mogoče," je še dejala predsednica nemškega parlamenta, pri čemer je imela po navedbah dpa v mislih rusko invazijo na Ukrajino.

"Omogočil je nekaj, kar se je zdelo nepredstavljivo - miren zaključek hladne vojne ter premagovanje delitev znotraj naše države in evropske celine. Nemci veliko dolgujemo Mihailu Gorbačovu."



Bärbel Bas,

predsednica nemškega parlamenta

"Prizadevanja za razumevanje, mir in partnerstvo smo Nemci vzeli za samoumevno osnovo naših odnosov z Rusijo. Pri tem smo spregledali ali pa morda nismo hoteli priznati, da se je Rusija pod vodstvom predsednika Vladimirja Putina precej oddaljila od Gorbačovovih ciljev," je dodala.

Gorbačov je bil zadnji voditelj Sovjetske zveze, ki je to funkcijo opravljal med letoma 1985 in 1991. Nekdanjega sovjetskega voditelja v Nemčiji spoštujejo, ker je le leto dni po padcu Berlinskega zidu, 3. oktobra 1990, tlakoval pot do ponovne združitve države, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Nekdanja nemška kanclerka Angela Merkel (2005-2021), rojena v nekdanji Vzhodni Nemčiji, je dejala, da je Gorbačov "temeljito spremenil njeno življenje". Nemški politiki vseh barv so mu po smrti izrazili hvaležnost, nekateri pa so pozvali tudi, naj se po njem poimenuje ulica ali trg v Berlinu.