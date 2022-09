»Jadranka Rebernik, kaj se je zgodilo s teboj? A ti je res tega treba? Žalostno.«

Voditeljica Tarče Erika Žnidaršič je razkrila dokaze o komunikacijah vodilnih na RTV Slovenija

Erika Žnidaršič / Eugenija Carl / Jadranka Rebernik

© arhiv Mladine / RTVSLO

Dogajanje v RTV Slovenija navijaško spremlja bodrenje Janševega medijskega imperija z vsemi sateliti vred, ki pričakovano navija za čim učinkovitejše rušenje in demontažo servisa. Nihče ne dvomi, da obstajajo dogovori in povezave med eksekutorji demontaže in naročniki, zato ne nepričakovano številni zapisi Bojana Požarja temeljijo na insajderskih informacijah iz RTV hiše, ki segajo do njenega vodstva.

Tokrat pa je voditeljica Tarče Erika Žnidaršič na svojem Facebook profilu razkrila še dokaze o omenjenih komunikacijah, kjer povezave niso nobeno presenečenje:

»Žalostno je, da interna komunikacija odteka iz hiše na tak način. ‘Novinar’ pa je ‘pozabil’ objaviti vso, zato sem jo primorana objaviti sama.«

Ko Požar objavi faksimile elektronske pošte odgovorne urednice Jadranke Rebernik, kar se je zgodilo, lahko sicer kar dobro sklepamo, da mu jo je verjetno posredovala slednja, vendar ne moremo biti popolnoma gotovi. Kar je nato razkrila novinarka Tarče, pa vsebuje neposreden dokaz, da se je to zgodilo.

Zapis Erike Žnidaršič na Facebooku in razkritje "skrivne" komunikacije politično nastavljene odgovorne urednice informativnega programa TV Slovenija Jadranke Rebernik

© Facebook

V dopisovanju takoj zaznamo cinizem omenjene urednice, ki se naslavlja na Požarja s »prošnjo kolegice Erike«. Takšna je gesta, s katero je na odkrit način lahko ponudila novo novinarsko gradivo naslovniku in se tokrat sploh ni trudila skrivati svojega dejanja, pač pa je med prejemnike ob kolegici dodala še Uroša Urbanijo.

Erika Žnidaršič,

voditeljica in novinarka TV Slovenija

Eugenija Carl je na svojem Facebook profilu zato Požarja označila za »našega novega dvornega komunikatorja« in pripisala: »Očitno smo pristali na osi Nova-0,88 politik med novinarji- RTV generalštab. Generalni direktor, boste ukrepali?«

V zapisih Požarja, Nove24TV in odzivih vodstva RTV Slovenija je prepoznala iste stavke, isti fokus in iste izraze, zato je ocenila: »Na urni bazi so polinkani«. Njena poizvedba pri urednici je bila zato pričakovano zašiljena retorično: »Jadranka Rebernik, kaj se je zgodilo s teboj? A ti je res tega treba? Žalostno.«

No, zgodilo se je samo to, da eksekucijski vodi opravljajo svoje zadolžitve, ki nimajo ničesar skupnega s profesionalnim novinarstvom, ampak izključno s političnim načrtom.

Dopisovanje Jadranke Rebernik

© Facebook

**Avtorjev komentar je bil najprej objavljen na spletnem blogu IN MEDIA RES**