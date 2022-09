GHB

Število smrtnih primerov, povezanih z GHB in GHL, v evropskih državah že nekaj let raste

V aferi Smodej naj bi po pričevanjih pomembno vlogo odigrala tudi droga GHB. Ta ni nekaj novega: pri nas ter tudi na svetovni festivalski in klubski sceni je še vedno najpogosteje uporabljena rekreativno in zavedno, pa čeprav v javnosti praviloma velja za drogo za posilstvo. A kaj sploh je ta droga? GHB ali gama-hidroksibutirat je močna psihoaktivna snov, sedativni hipnotik in naravni nevrotransmiter, ki je po učinkih zelo podoben alkoholu. Prepoznati ga je mogoče tudi pod uličnimi imeni tekoči ekstazi, vodica in G. Posebej nevaren je v tekoči obliki, saj je prozoren, njegovo mešanje z alkoholom lahko hitro privede tudi do nezavesti in težav z dihanjem. Smrtnih primerov, povezanih s to drogo, pa je v evropskih državah že nekaj let vedno več, število hospitalizacij se je na primer na Nizozemskem v zadnjih petih letih povečalo za kar dvainpolkrat.