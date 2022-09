»Če bi se NSi želela popolnoma odlepiti od SDS, bi v boj poslala Ljudmilo Novak«

Dolgoletna novinarka, urednica in voditeljica na TV Slovenija Tanja Starič opozarja, da kandidatura NSi na prihajajočih predsedniških volitvah ni odmik od SDS, ampak obratno, celo poskus bolj odločne podpore prejšnji (Janševi) vladi

Ljudmila Novak in Janez Janša gledata vsak v svojo smer

Tekma za novega predsednika države se stopnjuje. Napoved Levice in NSi, da bosta vanjo vstopili s svojima kandidatoma, pa je smiselna in logična, meni komentatorka Tanja Starič. Gre namreč tudi za promocijo pred lokalnimi volitvami. A v boju za zmago podpora strank ne bo odločilna, pomembna bodo soočenja. Še vedno so možna tudi presenečenja, meni.

Dolgoletna novinarka, urednica in voditeljica Televizije Slovenija Starič tako meni, da bi bilo presenečenje, če bi v predsedniški tekmi svojega kandidata ponudila le SDS. Prav tako bi bilo po njenem nenavadno, če bi se uresničila prvotna namera največje vladne stranke Gibanje Svoboda, da bi bila njihova podpredsednica Marta Kos kandidatka treh različnih strank koalicije.

Levica je vstop v predsedniško tekmo z lastnim kandidatom napovedala šele po odstopu Kosove iz nje, ko se je odprl prostor za kandidata, ki bo zastopal ideje njihove stranke. Te pa so v marsičem drugačne od drugih strank, dodatno pojasnjuje Starič.

Poteza stranke je tako po njenem mnenju logičen odziv na aktualno dogajanje. Kljub temu pa bo imel kandidat Levice po oceniTanje Starič verjetno sorazmerno malo možnosti, da pomembno poseže v podporo že mnogo prej znanim kandidatom, a bo bolj slišan, kot bi bil, če bi v kampanji nastopali kar dve močni kandidatki leve sredine.

Kandidat Levice bo tudi promoviral stranko pred zelo pomembnimi lokalnimi volitvami, opozarja. "Levica je na zadnjih volitvah doživela hud pretres in zanjo je zagotovo pomembno, da spet opozori nase," navaja Starič. Morebitne težave znotraj stranke pa pri izbiri kandidata očitno ne bodo igrale pomembne vloge, saj bo to najverjetneje kar eden izmed poslancev. Med možnimi kandidati so mediji v sredo omenjali vodjo poslancev Mateja Tašnerja Vatovca in poslanca Miho Kordiša.

Tanja Starič

V kontekstu promocije stranke pred lokalnimi volitvami je po oceni Tanje Starič prav tako možno razumeti odločitev NSi, da v predsedniško tekmo pošlje svojega kandidata, vodjo poslancev Janeza Ciglerja Kralja. Zanimivo pa je po njenem, da prvak NSi Matej Tonin kot razlog za njegovo kandidaturo med drugim navaja očitek poslancu SDS Anžetu Logarju, da v predsedniški tekmi premalo promovira uspehe tretje vlade Janeza Janše.

"Če to izjavo razumemo dobesedno, kandidatura NSi ni odmik od SDS, ampak obratno, celo poskus bolj odločne podpore prejšnji vladi, ki jo je vodila SDS," meni. Če bi se stranka namreč želela popolnoma odlepiti od SDS, bi v boj poslala evropsko poslanko in nekdanjo predsednico stranke Ljudmilo Novak, meni.

NSi tako ostaja v svojem političnem okviru, skušajo pa poudariti tisto, s čimer so šli tudi na državnozborske volitve, to je, da je sicer Janševa vlada volitve izgubila, da pa so ministri NSi delali dobro.

Na vprašanje, kaj za odnos z Logarjem in SDS prinašajo poteza NSi in izjave njenega predsednika, bo sicer po njenem mnenju odgovoril drugi krog predsedniških volitev, v katerem bosta obe stranki skoraj zagotovo podprli istega kandidata. Ne kaže namreč, da bi se blokovska delitev v slovenski politiki kakorkoli spremenila. In jasno je, v katerem bloku je NSi, poudarja komentatorka.

Javnomnenjske ankete sicer za zdaj kažejo prepričljivo premoč napovedane kandidatke Nataše Pirc Musar in Logarja. A odhod Kosove in novi kandidati strank po oceni Tanje Starič potrjujejo, da so presenečenja možna. Tako se obeta hud spopad za drugi krog, ob tem pa bodo pomembni nastopi v soočenjih in sam potek kampanje, ko se bo ta uradno začela, še pojasnjuje komentatorka.