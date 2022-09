Aplikacija, ki je zasenčila Instagram in TikTok

Novi val resničnosti na družabnih omrežjih in v aplikacijah

Trendi, povezani z družabnimi omrežji, se ves čas spreminjajo. Bitka za naslednje najbolj priljubljeno omrežje je neizogibna. In čeprav zdajšnja favorita Instagram in TikTok že nekaj časa vztrajata na vrhu, je nekaterim njuna škodljivost začela presedati. Njuno popolno nasprotje je aplikacija BeReal. Ta s svojo edino funkcijo – uporabnik enkrat na dan objavi fotografijo tistega, kar tisti trenutek počne – zadosti osnovnemu namenu takšnih omrežij, druženju.

Dolgo so bila omrežja namenjena povezovanju, iskanju prijateljev in podobno mislečih, omogočala so tudi pobeg. Ko pa je ozračje na njih postalo neosebno in so začela spodbujati lažno resničnost, je veliko uporabnikov na spletu začelo iskati nov prostor, ki bi jim ponudil več zasebnosti in resničnosti. To intimnost je veliko mladih našlo v aplikaciji BeReal, ki v nasprotju s TikTokovo usmerjenostjo v produciranje vsebine zaradi želje po viralnosti in uspehu ponuja prvotno funkcijo družabnih omrežij, preprosto komuniciranje s prijatelji. Zasnovana je tako, da te vsak dan ob določenem času opomni, da za prijatelje objaviš fotografijo sebe in tistega, kar takrat počneš. Za to imaš na voljo dve minuti. Namenjena naj bi bila promoviranju avtentičnosti na spletu. Ni pomembno, kje si, kaj delaš in kako si oblečen, saj te fotografije nimajo kakega posebnega namena in se z njimi ne dokazuješ. Aplikacija BeReal je nastala leta 2019, v zadnjem letu pa je bila naložena kar 28-milijonkrat. Prav zdaj je najbolj priljubljena aplikacija za družabna omrežja v Applovi trgovini v ZDA.

Antropolog Dan Podjed je razložil, da ljudje v postresničnem svetu, v katerem živimo, iščemo tisto, kar je resnično, avtentično, pristno. »Omrežje BeReal, ki zelo hitro raste, želi poudariti točno to. V tistih dveh minutah, ki ju imate na voljo, fotografirate sebe in okolico. S tem prikažete svojo resnico in ne virtualno ali potvorjeno resničnost. Podobno se na primer dogaja s spletno fotografijo, saj za uporabnike niso več zanimivi lažni prizori, temveč prizori dejanskih ljudi z dejanskim življenjem. Mislim, da se ta pornifikacija družbe tako odslikava na spletnih omrežjih,« je povedal. Dodal je, da smo ljudje naveličani polepševalnikov in filtrov, s katerimi lahko vsak ustvari svojega lažnega avatarja, saj to pri nas povzroča frustracije. BeReal je postal priljubljen, ker si ljudje za spremembo želijo videti, kar je res. Želimo si videti dejanske jutranje obrede, razmetana stanovanja in utrujene obraze brez ličil. »Vse to je resničnost,« še pravi Podjed.

Zaradi množične prisotnosti nerealnosti, filtrov in retuširanja so družabna omrežja postala razlog za slabšo samopodobo in slabše duševno zdravje mladostnikov. Prav zato veliko mladih svet družabnih omrežij zapušča. Mir in preprostost iščejo v aplikacijah, ki jim omogočajo zabavno in interaktivno seznanjanje tistih, ki so jim blizu, s svojim resničnim življenjem.