»Pritiski in grožnje z disciplinskimi postopki s strani vodstva RTVS nadaljujejo«

Po besedah predsednice Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helene Milinković so razmere na RTVS še vedno zaostrene

V Koordinaciji novinarskih sindikatov Radiotelevizije Slovenija (RTVS) so na novinarski konferenci opozorili, da se pritiski in grožnje z disciplinskimi postopki s strani vodstva RTVS nadaljujejo. Na različne institucije so zato vložili več deset prijav, tudi ovadb. Napad na enega je napad na vse, so ob tem poudarili.

Po besedah predsednice Koordinacije novinarskih sindikatov RTVS Helene Milinković so razmere na RTVS še vedno zaostrene. Sodelavci so še vedno dnevno šikanirani in diskreditirani. Namesto reševanja razmer vodstvo na posamezna uredništva, novinarje in druge ustvarjalce programa stopnjuje pritiske, nekaterim zaposlenim pa grozi z odpovedjo delovnega razmerja, je poudarila.

Direktor Televizije Slovenija (TVS) Uroš Urbanija denimo presega svoja pooblastila, ko pritiska na urednike oddaj in jim "diktira goste", je opozorila. Spomnila je, da so v koordinaciji generalnega direktorja RTVS Andreja Graha Whatmougha pozvali, naj zaradi preseganja pooblastil Urbanijo razreši, a odgovora še niso prejeli.

Danes sicer mineva 110. dan stavke na RTVS. Koordinacija se je z vodstvom doslej sestala na 12 pogajanjih. "S stavkovnimi pogajanji nismo prišli nikamor, še vedno smo pri prvi alineji prve strokovne zahteve, in to je novinarska, uredniška in institucionalna avtonomija," je dejala.

"Mi ne bomo odnehali, vztrajali bomo pri profesionalizaciji novinarskega dela in avtonomiji novinarjev in urednikov," je napovedala in dodala, da je napad na enega napad na vse.

Po njenih besedah so na institucije, med njimi Komisijo za preprečevanje korupcije in inšpektorat za delo, vložili več deset prijav, vložili so tudi kazenske ovadbe. Zakonodajalce poziva, naj prioritetno pregledajo poslovanje RTVS. Po njeni oceni je namreč zaradi predvajanja ponovitve oddaje Arena ob ponedeljkih ob 21. uri namesto Studia City kršen letošnji programsko-produkcijski načrt RTVS.

hRXhgGoBvug