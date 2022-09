Vodstvo RTV Slovenija bo očitno naredilo vse, da pomaga Janši zmagati referendum

Vzela sem si čas. Analiziram, kaj vse je narobe z oddajami o novem Zakonu o RTV Slovenija, ki jih (v strogi tajnosti, mimo novinarjev informativnega uredništva) pripravlja vodstvo RTV, in to še preden je sploh jasno, ali bo do referenduma sploh prišlo, ter zakaj generalni direktor RTV Andrej Grah Whatmough z vabljenjem strank na okroglo mizo o tem zakonu, kot vse kaže deluje v nasprotju z zakonskimi pravili in v konfliktu interesov in pri tem zlorablja svoj položaj. (glej sliki poziva in vabila)

Pod črto ugotavljam, da napovedane oddaje niso nič drugega kot kampanja za zbiranje podpisov tik pred zaključkom zbiranja. Generalno in programsko vodstvo RTV bo očitno naredilo vse in še več, da pomaga Janezu Janši zmagati referendum, destabilizirati vlado, popolnoma prevzeti javni medij, sebi pa zagotoviti vodstveno kontinuiteto.

Torej, kaj je eklatantno narobe:

RTV Slovenija "odpira javno razpravo" o novem zakonu o RTV Slovenija v času, ko še vedno poteka obdobje zbiranja podpisov za eventualni referendum o tem zakonu. Ne gre torej za referendumske oddaje, narejene v skladu s pravili o predvolilnimi ali referendumskimi oddajami, poročanji in soočenji, temveč za predhodno/predhodne oddaje, katerih namen je očitno poseči v postopek zbiranja podpisov ‒ s čimer RTV Slovenija posega v politične procese z namenom promocije zbiranja podpisov s strani ene politične stranke. (Če temu ne bi bilo tako ‒ in če bi bilo tako, kot mora biti ‒, bi RTV Slovenija počakala, da se konča obdobje zbiranja podpisov in nato v primeru, da se zbere dovolj podpisov, pripravi predreferendumske oddaje in soočenja, v skladu seveda s pravili in zakonom.) RTV Slovenija napoveduje niz petih oddaj o tej temi. Česa podobnega ne pomnimo v minulih tridesetih letih samostojne Slovenije. Takšen niz oddaj se praviloma pojavlja le v predreferendumskem ali predvolilnem obdobju (soočenja), nikakor pa ni iz dopisa razvidno, na osnovi česa je RTV Slovenija presodila, da ob tokratnem predlogu (enega od) zakonov, in sicer Zakona o RTVS organizira cel niz oddaj. Povsem neprimerno je, da vse oddaje vodi ena in ista voditeljica ‒ Vida Petrovčič. Kot v primeru predvolilnih soočenj ali drugih tovrstnih oddaj je vedno praksa, da oddaje vodijo različni voditelji, tudi zato, da RTV Slovenija zagotovi različne pristope in poglede ter izhodišča, tudi samega voditelja oz. voditeljice. Izbor enega samega voditelja oz. voditeljica jasno kaže na možnost pristranskosti in neuravnoteženosti pogledov tudi voditelja oz. v tem primeru voditeljice. S tem RTV Slovenija ne bo zadostno poskrbela za uravnoteženo in raznoliko poročanje oz. pokrivanje t tematike s strani samega voditelja oziroma voditeljice. V nasprotju z Zakonom o RTV Slovenija je, da tovrstna vabila pošilja generalni direktor RTV Slovenija. Ta nima nikakršnih neposrednih vsebinskih pristojnosti glede programa in vsebine oddaj ter njenih gostov. To je izključna pristojnost uredništva ‒ nikakor pa ne generalnega direktorja. Vabila oz. obvestila bi zato morala poslati odgovorna urednica Jadranka Rebernik ali eventualno urednik/urednica posamezne oddaje. Poseganje generalnega direktorja v delo in funkcioniranje redakcije z vidika vabljenja televizijskih gostov in (še posebej) političnih strank je v nasprotju s pristojnostmi generalnega direktorja po Zakonu o RTVS. Generalni direktor RTV Slovenija tudi vsebinsko ne bi smel vabiti gostov v omenjene oddaje, saj obravnavani zakon neposredno zadeva tudi njegovo delo, imenovanje in razreševanje. Trenutni generalni direktor je zato eden od akterjev, vpletenih v delovanje ali sprejemanje novega Zakona o RTV Slovenija in ima pri tem osebne, torej lastne interese. Zaradi tega gre pri njegovi vpletenosti oz. vmešavanju v navedene oddaje za očitni konflikt interesov. Generalni direktor bi se moral iz celotnega postopka glede nastajanja ali odločanja ali vabljenja v omenjene oddaje popolnoma izločiti, njegovo početje pa predstavlja neposredno vmešavanje vpletene osebe in konflikt interesov, kakršnega bi morala obravnavati Komisija za preprečevanje korupcije. Prav tako ni jasen način izbora gostov. Vabilo v prvo oddajo vabi vse parlamentarne stranke ter predstavnika narodnostnih manjšin ‒ kar predstavlja zgolj politično selekcijo in nastop zgolj političnih akterjev. Razpava o zakonu bo tako očitno vodena izključno med političnimi akterji, kot da bi šlo za predvolilno ali referendumsko soočenje - v nasprotju z dejstvom, da referendum še ni bil sklican, da podpisi zanj še niso zbrani in da generalni direktor v svojem dopisu govori o vabljenju strokovnjakov, predstavnikov civilne družbe in druge zainteresirane javnosti. Če so v omenjeno oddajo vabljeni zgolj predstavniki (parlamentarnih) političnih strank in narodnostnih manjšin, je jasno, da gre za vabljenje na osnovi političnega ključa, kot da bi šlo za predreferendumsko oddajo ‒, pa čeprav ta referendum sploh še ni sklican in ni nujno, da bo do njega sploh prišlo. Poleg tega izbiro posameznih gostov prepušča tem strankam ‒ ponovno kot da bi šlo za referendumsko soočenje. Dejansko je pristojnost za izbiro gostov na strani javne radiotelevizije kot medija in njegovega uredništva. To bi moralo odločiti, koga od akterjev vabijo v oddajo (katere stranke, katere akterje iz drugih delov družbe) in še točneje, katere posameznike iz teh skupin. Vse povedano govori o tem, da je omenjeno vabilo neustrezno in verjetno nezakonito. Z oddajami se očitno želi poseči v postopek zbiranja podpisov, očitno z namenom promocije samega postopka zbiranja podpisov ‒ kar predstavlja nedopustno pristranskost javne radiotelevizije in njene uredniške politike, ki se tako postavlja v vlogo promotorja določene politike. Vse to je v nasprotju z zahtevami Zakona o RTV Slovenija ter Programskih standardov RTVS o zahtevi po uravnoteženosti, nepristranskosti profesionalnosti in spoštovanju pravil glede predvolilnih ali referendumskih postopkov in obdobij. Dejstvo, da vse skupaj počne generalni direktor ‒ in ne uredništvo informativnega programa ‒ zgolj potrjuje neustreznost in nezakonitost takšnega početja. Ukrepati bi moral Programski svet RTV in zahtevati odgovornost generalnega direktorja. In kot običajno ne bodo želeli storiti ničesar. Kdo bo torej kaj storil ‒ končno?

**Zapis avtorice (novinarke RTV Slovenija Eugenije Carl) je bil dne 10. septembra 2022 najprej objavljen na Facebooku. Besedilo na spletni Mladini objavljamo z njenim dovoljenjem.**