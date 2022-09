Več milijonov ljudi v Ukrajini ostalo brez elektrike

Ukrajinski predsednik Zelenski je kot krivca za to obtožil rusko vojsko, ki ob umiku iz zasedenih ozemelj napada in ruši kritično infrastrukturo

Več mest na vzhodu Ukrajine je danes ostalo brez elektrike. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je kot krivca za to obtožil rusko vojsko, ki ob umiku iz zasedenih ozemelj napada in ruši kritično infrastrukturo, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Popoln izpad električne energije je po navedbah Zelenskega v regijah Harkov in Doneck, delni v regijah Zaporožje, Dnepropetrovsk in Sumi. Rusija želi po njegovih navedbah predvsem civilnemu prebivalstvu odvzeti elektriko in toploto.

Izpad elektrike naj bi prizadel predvsem več milijonov ljudi v regiji Harkov, kjer je ukrajinska vojska v protiofenzivi osvobodila velik del zasedenega ozemlja. Do izpada elektrike je prišlo, ko je ruska vojska ob umiku napadla kritično infrastrukturo, je potrdil tudi guverner regije Oleg Synegubov.

"V več naseljih ni oskrbe z elektriko ali vodo. Službe za nujne primere si prizadevajo, da bi obvladale požare, ki so izbruhnili ponekod," je še dejal.

