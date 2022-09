Ruski zunanji minister: »Rusija ne zavrača pogajanj z Ukrajino«

Ruski predsednik Vladimir Putin pa je opozoril, da morajo tisti, ki zavlačujejo s pogajanji, vedeti, da jih bo to otežilo

© UN / Emmanuel Hungrecker / Flickr

Rusija ne zavrača pogajanj z Ukrajino, je v pogovoru za televizijsko mrežo Rosija 1 dejal ruski zunanji minister Sergej Lavrov. Je pa ruski predsednik Vladimir Putin opozoril, da morajo tisti, ki zavlačujejo s pogajanji, vedeti, da jih bo to otežilo. Silovita ukrajinska ofenziva je sicer na vzhodu Ukrajine prisilila Ruse v obsežen umik.

Putin je na srečanju s poslanci dume in vodji parlamentarnih strank nakazal, da ukrajinska stran zavlačuje s pogajanji. Kot je dejal, pa se morajo zavedati, da dlje kot zavlačujejo ta proces, težje se bo pogajati z Moskvo, je poročala ruska tiskovna agencija Tass.

Na te izjave se je z zapisom na Twitterju že odzval svetovalec ukrajinskega predsednika Mihajlo Podoljak. "Naj znova spomnim 'dobro informirane': Le Ukrajina lahko določa dnevni red pogajanj, ta pa je osvoboditev celotnega ozemlja, plačilo škode s strani Rusije in kaznovanje vojnih zločincev. Naši partnerji v celoti podpirajo ta format," je zapisal.

Čečenski voditelj Ramzan Kadirov je medtem spričo zadnjih obsežnih ozemeljskih izgub ruskih sil v Ukrajini danes zatrdil, da bodo vsa mesta, ki so jih osvojile ukrajinske sile, ponovno zavzeli, poroča italijanska tiskovna agencija Ansa.

"Naši ljudje so že tam, fantje so izurjeni za te naloge, v pripravljenosti na odhod je še 10.000 borcev. V bližnji prihodnosti bomo prišli do Odese," je objavil na Telegramu. Ob tem je dodal, da je ruska vojska zagrešila napake in da bo potrebna sprememba strategije. "Razmere so peklenske," je opozoril.